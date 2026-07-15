Jorge Nirenberg fue elegido como el nuevo secretario general de Peñarol tras la renuncia de Rodolfo Catino. El dirigente aurinegro, que hasta el momento de desempeñaba como consejero, fue designado en el cargo por parte del Consejo Directivo tras recibir siete votos a favor. Cinco de ellos fueron por parte del oficialismo y los otros dos de la oposición.

En tanto, hubo cuatro abstenciones, todas por parte de este último sector político. De esta manera, Nirenberg regresa a un rol que ya supo tener en junio del 2023 una vez que se confirmó la renuncia de Evaristo González.

Los motivos de la renuncia de Rodolfo Catino como secretario general de Peñarol

El pasado martes 30 de junio Catino presentó su renuncia al cargo a través de sus redes sociales. El anuncio compartido en X (ex Twitter), comienza directamente presentando su dimisión al cargo que había ocupado desde el inició de la actual gestión: "He presentado mi renuncia al cargo de Secretario General del Club Atlético Peñarol".

Luego de eso, el mensaje prosigue con la explicación de los motivos que lo llevaron a tomar dicha decisión: "Lo hago por razones estrictamente institucionales. Desde el inicio de este período intenté contribuir a mejorar el funcionamiento del club y fortalecer el rol del Consejo Directivo, pero no logré modificar una forma de conducción que, a mi entender, coloca al Consejo ante decisiones ya tomadas o hechos consumados", escribió el ahora exsecretario del Mirasol que ya había sido crítico con varias de las medidas tomadas dentro de Peñarol en los últimos tiempos.

Por último, Catino expresó que no dejará completamente su rol dentro del equipo, sino que ocupará otras funciones dentro de la institución: "Peñarol debe estar siempre por encima de cualquier persona, cargo o circunstancia. Seguiré defendiendo a nuestro Club desde el Consejo Directivo".