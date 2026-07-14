El calvario de las lesiones en Peñarol: los siete jugadores del plantel principal que están en sanidad

Fue preocupante la primera imagen que dio Peñarol en su vuelta a la actividad porque mostró las mismas falencias que el equipo del primer semestre. Un equipo sin funcionamiento aceitado que sigue improvisando posiciones en el campo, que generalmente empieza perdiendo y tiene que salir a remar los partidos desde atrás, y que encima le cuesta salir a buscar los partidos porque aunque acumule delanteros en cancha, sin Leo Fernández o Eric Remedi en cancha no tiene a nadie más que los haga jugar. O por lo menos entre los que habitualmente utiliza Diego Aguirre. Pero la frutilla de la torta es que sigue perdiendo jugadores por lesiones que acortan el plantel y el margen de maniobra del cuerpo técnico.

Si bien el entrenador había declarado —con el hermetismo característico que maneja este tema— que el parate había venido bien para que se recuperen los jugadores lesionados y que tenía a prácticamente la totalidad del plantel a disposición, la realidad golpeó rápidamente. Jesús Trindade salió a los 40’ sentido en su pierna derecha y llegó el primer dolor de cabeza porque el ajuste táctico requirió dos cambios de posición: Darias al doble cinco y Umpiérrez al medio, para que entrara Leonel Jaime a ocupar la banda izquierda.

Jesús Trindade en Peñarol. Foto: Estefanía Leal

Según averiguó Ovación, el volante de 34 años entrenó casi toda la semana anterior diferenciado del resto del grupo por una molestia que puso en duda su presencia en el partido. Terminó jugando porque lo creyeron recuperado y en parte obligado por la ausencia de otro mediocampista posicional si tampoco está Remedi (suspendido por dos partidos más). No aguantó 45 minutos en cancha, pero salió justo a tiempo para no agravar el dolor: tiene una distensión leve que no llega a desgarro, pero descarta por al menos el próximo partido.

Trindade se suma entonces a una lista de siete jugadores en sanidad. Allí también está Diego Laxalt, que también entrenó diferenciado la semana pasada y fue descartado para enfrentar a Racing. Fue el décimo partido que el zurdo de 33 años se pierde por lesión, mientras que jugó 17 pero siempre entre algodones: solo pudo completar dos veces los 90 minutos.

En esa lista de lesionados también están los jóvenes Kevin Rodríguez y Stiven Muhlethaler, quienes no estuvieron a la orden para enfrentar al Cervecero pero se estima que entrenen con normalidad esta semana y vuelvan a estar rápidamente a disposición del entrenador.

También el juvenil Brandon Álvarez, que como informó Ovación la semana pasada continúa “en recuperación” por la pubalgia que lo ha tenido ya varios meses apartado. Solo jugó 1’ de la tercera fecha del Apertura (22 de febrero) y desde entonces no pisó más una cancha. Pronto se van a cumplir cinco meses.

Leonardo Fernández y Nahuel Herrera celebran el gol de Lucas Hernández en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Nahuel Herrera se recupera de la doble luxación de hombro que sufrió en cuestión de pocos meses. El 19 de julio se cumplen cuatro meses de la cirugía y estiman que esté a la orden para las primeras fechas del Clausura. Leo Fernández tiene para varios meses más por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que sufrió en abril.

En el entretiempo del partido contra Racing también fue sustituido Maxi Olivera, de pobre rendimiento en los primeros 45 minutos y que además había sido amonestado por una entrada a destiempo. Consultado al respecto en zona mixta, Aguirre dijo que fue un cambio que "estaba estipulado", descartando cualquier sospecha de lesión.