El fuerte reclamo del vicepresidente de Racing tras el penal sancionado para Peñarol: "Después lloran sistema"

El empate 1 a 1 entre Racing y Peñarol por la quinta fecha del Torneo Intermedio dejó una de las grandes polémicas del fin de semana.

Cuando el equipo de Sayago se encaminaba a una victoria que lo mantenía con vida en la serie, una intervención del VAR derivó en un penal para el conjunto aurinegro que terminó cambiando el resultado del encuentro.

La jugada se produjo en el segundo tiempo, cuando el árbitro Esteban Ostojich fue convocado por el VAR, encabezado por Diego Dunajec, para revisar una acción dentro del área de Racing.

Tras observar las imágenes en el monitor, el juez entendió que existía infracción sobre el futbolista de Peñarol y sancionó la pena máxima. Abel Hernández se hizo cargo de la ejecución y estableció el 1-1 definitivo a los 73 minutos.

La decisión generó la reacción en Racing y uno de los primeros en manifestarse fue el vicepresidente del club, Javier Cabo, quien utilizó su cuenta de X para expresar su descontento con el fallo arbitral.

"Qué difícil así. Juegan donde quieren, el día que quieren, a la hora que quieren y después arriba de todo esto, lloran sistema", escribió el dirigente, acompañando su publicación con el video de la jugada revisada por el VAR.

Que dificil asi.

Juegan donde quieren, el día que quieren, a la hora que quieren y despues arriba de todo esto, lloran sistema.

pic.twitter.com/tNabtsji6T — Javier Cabo (@JavierCaboUy) July 12, 2026

El mensaje rápidamente tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde la acción fue objeto de debate entre hinchas y periodistas. Mientras algunos respaldaron la decisión de Ostojich tras la revisión, otros consideraron que el contacto no era suficiente para sancionar penal.

En lo deportivo, Racing había abierto el marcador a los 30 minutos por intermedio de Álex Vázquez y parecía quedarse con tres puntos importantes. Sin embargo, el penal convertido por Abel Hernández le permitió a Peñarol rescatar un empate en un partido muy disputado en el Estadio Centenario.

El resultado terminó dejando insatisfechos a ambos equipos en la lucha por sus respectivos objetivos en el Torneo Intermedio y la Tabla Anual.