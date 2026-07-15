¿Y si el talento está en casa? Promesas de Peñarol que no juegan en Primera ni Tercera y están sin fútbol oficial

Si bien hoy Peñarol tiene jugadores de sus formativas consolidados (o consolidándose) en el primer equipo, la poca inclusión de juveniles en Primera ha sido motivo de cuestionamientos frecuentes de parte de los hinchas a la conducción de Diego Aguirre. Por supuesto con mucho más fervor cuando el equipo no anda, como ahora. Ahí es cuando aparece la típica frase: “Prefiero que jueguen los pibes, que van a dejar la vida por la camiseta”.

Pero el DT tiene con qué defenderse: Nahuel Herrera (21 años) y Leandro Umpiérrez (22) son juveniles de Peñarol que se transformaron en piezas claves del plantel principal, en gran parte gracias a la confianza del entrenador. Lo mismo está pasando con el jovencito Brian Barboza (18), un par de generaciones menor, que hoy también parece insustituible en el lateral derecho y se lo ganó por rendimiento.

Unos escalones más abajo están Stiven Muhlethaler (20), Kevin Rodríguez (20), Ignacio Alegre (20), Tomás Olase (22) y Andrés Madruga (22), a quienes les ha costado un poco más afianzarse, pero hace rato ya son parte del plantel de Primera aunque en el primer semestre han bajado ocasionalmente a Tercera para sumar minutos. Sumar minutos, esa es la cuestión.

Hay otro grupo de futbolistas muy prometedores que hoy están en una encrucijada: entrenan y están a total disposición del cuerpo técnico de Primera, varios bicampeones de Tercera con Julio Mozzo y ya les quedó chica. Pero al final no juegan ni en una categoría ni la otra.

Además de Brandon Álvarez (18), que está de baja por pubalgia hace cinco meses y se preveía que alterne en Primera, hay dos más: Julio Daguer (18) y Germán Barbas (18). El primero debutó en la selección mayor de Uruguay con Marcelo Bielsa, y los dos fueron sparrings en el Mundial 2026. Y Bielsa será como será, pero de fútbol sabe.

¿Por qué no juegan? Probablemente el argumento es por su corta edad y que el momento deportivo adverso que atraviesa Peñarol no es el más apto para que debuten juveniles. No se ve un funcionamiento aceitado, los resultados no se dan, el estadio en una olla a presión y no tienen que asumir presiones que no les corresponden.

Pero también es cierto que pueden colaborar para cambiar la cara de un equipo que terminó el primer semestre pidiendo la hora y empezó el segundo igual.

Las promesas de Peñarol que no juegan en Primera ni Tercera y están sin fútbol

JULIO DAGUER

Tiene 18 años, es mediocampista de contención y solo jugó un partido oficial este año con la Cuarta División. No jugó en Primera ni Tercera. Su debut en Primera con Peñarol fue su único partido hasta el momento: 24' contra I. A. Río Negro por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay 2025.

Es el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de Uruguay en el siglo XXI (17 años, 7 meses y 18 días): jugó apenas 30" en el amistoso de la Celeste de Bielsa frente a República Dominicana, en octubre 2025. También fue al Mundial 2026 como sparring de la selección.

Ante las bajas de Jesús Trindade (desgarro) y Eric Remedi (suspendido por dos partidos más), se le abre una puerta para jugar la próxima fecha del Intermedio (este sábado con Boston River en el Campeón del Siglo).

Julio Daguer, juvenil de Peñarol. Foto: @FormativasCAP

GERMÁN BARBAS

Tiene 18 años, es diestro y juega de volante ofensivo. Se recuperó a principios de este año de una rotura de ligamentos cruzados. Jugó dos partidos en Primera: 45' ante Defensor por el Apertura (el partido que terminó atajando por la expulsión de Aguerre en los descuentos) y 1' ante Liverpool por el Intermedio.

Sin continuidad en Primera, pidió permiso para bajar a Tercera y se lo concedieron: jugó dos partidos (ante Central Español y Albion) e hizo tres goles (uno de tiro libre). También jugó en marzo un partido en la Cuarta.

Como Daguer, fue como sparring de la selección de Uruguay a la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

Germán Barbas con la camiseta y los guantes de Washington Aguerre en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

BRANDON ÁLVAREZ

Tiene 18 años, es zurdo y juega como extremo o delantero. Jugó 1' contra Deportivo Maldonado por la tercera fecha del Apertura. En mayo iba a debutar como titular, pero fue descartado por una pubalgia que hasta hoy lo mantiene en sanidad.

Brandon Álvarez en un partido disputado con Peñarol. Foto: Brandonalvarez10 en Instagram.

Además de ellos, el volante central Lorenzo Couture (21) y el delantero Luciano González (20) se irían cedidos a Progreso, equipo que está último en la Anual y último en la Tabla del Descenso, prácticamente condenado. El volante está recién recuperado de una fractura de clavícula y el delantero acaba de rescindir su préstamo con Defensa y Justicia (Argentina), donde aún le quedaban seis meses pero no era tenido en cuenta.

"Por supuesto que los queremos incorporar", dijo a Ovación el presidente del Gaucho del Pantanoso, Rodrigo Barrenechea.