Los dos juveniles de Peñarol que van a jugar el Clausura en un equipo que pelea el descenso

El período de pases de invierno termina el 1º de setiembre y hasta entonces los clubes de la Liga AUF Uruguaya se mueven en el mercado para reforzar sus planteles de acuerdo a sus objetivos. Algunos enfocados en salir campeones o disputar el título, otros con clasificar a las copas internacionales de 2027 y otros con salvar la categoría.

En esa lucha por la permanencia en Primera División está Progreso, aunque muy comprometido a esta altura del año cabe señalar. Si bien apenas comenzó el segundo semestre y quedan dos fechas del Intermedio más el Clausura completo, el Gaucho del Pantanoso está último en todas las tablas.

El conjunto que conduce técnicamente Tabaré Silva cierra la Tabla del Descenso con 52 puntos en 57 partidos, que establecen un promedio de 0,912. Está ocho puntos por debajo del penúltimo (Wanderers, 60), a nueve del siguiente (Cerro, 61) y a 12 unidades del primero que hoy se salvaría (Danubio, 64). El panorama para el club de La Teja es complejo.

Sin embargo, hizo movimientos en el mercado de pases para buscar la hazaña de quedarse en Primera. Incorporó a Renzo Bacchia, Maximiliano Juambeltz, Agustín Ocampo, Emiliano Álvarez, Ramiro Cristóbal.

Mientras que se fueron Juan Sebastián Rivero (Colón), Fabricio Fernández (Fénix), Diego Sánchez (Deportes Temuco – Chile), Nicolás Fernández (Al Zawraa – Irak), José Vanetta (Unión de Santa Fe – Argentina), Adrián Colombino (Real Estelí – Nicaragua).

Los dos juveniles de Peñarol que van a jugar el Clausura en Progreso

Asimismo, también fue por dos jóvenes que se destacaron en el proceso de formativas de Peñarol y fueron bicampeones de Tercera División (2024 y 2025) en el equipo que condujo Julio Mozzo.

Se trata del volante central Lorenzo Couture (21 años) y el delantero Luciano González (20 años), quienes llegan en condición de préstamo hasta diciembre de este año. Es decir, solo por este semestre.

Lorenzo Couture, juvenil de Peñarol. Foto: @FormativasCAP

Couture está recuperado de una fractura de clavícula que lo tuvo al margen durante algunas semanas del primer semestre, pero ya había vuelto a la actividad con el plantel de Tercera aurinegro.

Por otro lado, el corpulento delantero acaba de rescindir su préstamo con Defensa y Justicia (Argentina), donde aún le quedaban seis meses pero no era tenido en cuenta. Jugó cinco partidos durante el semestre pasado en el fútbol argentino.

Luciano González en Peñarol. Foto: PRENSA PEÑAROL

"Por supuesto que los queremos incorporar", dijo a Ovación el presidente del Gaucho del Pantanoso, Rodrigo Barrenechea, pero dijo que aún no estaba hecho. En tanto, Marcelo Solomita de la comisión de pases y contrataciones de Peñarol explicó que ya están entrenando en Progreso con una carta autorización, a la espera de una documentación para cerrar el acuerdo.

