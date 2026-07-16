La historia de Thiago Espinosa: los millones que pagó América a Racing por el lateral que se fue libre de Peñarol

"Solo falta el 'ok' final del América (de México) para dejarlo salir, pero tenemos todo acordado, estamos desde hace un tiempo”, dijo a Ovación Ignacio Ruglio sobre la vuelta de Thiago Espinosa (21 años) al club que lo formó. Es decir que Peñarol tenía decidido desde un principio reforzar el lateral izquierdo, aunque por el desgarro que sufrió Maximiliano Olivera en el último partido contra Racing (primero del segundo semestre tras un parate de cinco semanas), ahora los tiempos apremian.

La operación, que está a punto de cerrarse, sería por 12 meses a préstamo, sin cargo y una opción de repesca en el período de pases de enero. Una cláusula imposible de evitar para el Carbonero si pretendía traerlo gratis: “Por lo que ellos acaban de invertir por el jugador”, agregó Ruglio.

América acaba de ejecutar la opción a compra por US$ 2.000.000 que había acordado por el jugador con la SAD de Racing de Montevideo, gestionada por el argentino Fernando Cavenaghi y cuyo principal accionista es el grupo Red&Gold Football (empresa conjunta entre el FC Bayern Múnich de Alemania y Los Angeles Football Club de Estados Unidos).

“Nosotros lo que dijimos es que no queríamos pagar un cargo por el préstamo de un jugador que formamos nosotros, más allá de que lo dejamos salir en su momento por una coyuntura que no lo favoreció”, argumentó el presidente de Peñarol. Que si bien con el diario del lunes es cuestionable para la opinión pública, fue lógico en su momento que el joven futbolista quisiera salir para sumar minutos que en Peñarol no iba a tener.

“Estaba en el medio de Mathías De Ritis (generación 2003) y Juanchi Rodríguez (2005), hoy rompiéndola en Cagliari. Él (Espinosa) es 2004 y, entre esos dos nombres importantes, y que es tan difícil que lleguen juveniles a la Primera de Peñarol, no iba a poder debutar y por eso decidió irse a hacer su carrera”, señaló Ruglio.

En pleno 2024, Espinosa estaba por detrás de De Ritis, quien tampoco tuvo casi portunidades en Primera. Aquel año, delante suyo estaban Maxi Olivera, Lucas Hernández y también el argentino Diego Sosa.

El zurdo hizo su proceso de maduración en la Escuelita de Sayago y después en nada menos que el América de México durante seis meses, que por el potencial que le vio decidió invertir en él. Hoy se alinearon las cosas para que vuelva a la que fue durante mucho tiempo su casa: la falencia de Peñarol en el lateral izquierdo, la necesidad de América de liberar un cupo extranjero, que su futbolista tenga minutos, y la sed de revancha del jugador en el club que lo vio nacer.

Sin lugar en Peñarol, se fue libre a Racing en febrero 2024. Jugó 66 partidos en dos años, entre los que convirtió cinco goles y dio cuatro asistencias. Desde el Torneo Clausura 2024 en adelante fue titular inamovible. En México solo jugó seis partidos.

Juveniles de Peñarol. En el centro, Thiago Espinosa. Foto: Peñarol

La historia de Thiago Espinosa en las formativas de Peñarol

Espinosa hizo prácticamente todo el proceso de juveniles en Peñarol. Oriundo de Juan Lacaze (Colonia), viajaba junto a Nahuel Herrera, Tomás Olase y Kevin Morgan a la capital, hasta que terminó instalado en la residencia de juveniles del club.

Antes era extremo, pero en Quinta (Sub 17) el entrenador Adrián Colombo lo reconvirtió en lateral: “Peñarol siempre tuvo buenos jugadores arriba, extremos y delanteros. Entonces un día lo llamé y le dije: ‘Thiago, conmigo vas a jugar de lateral’. ‘Pero yo nunca jugué de lateral’, me dijo. ‘Bueno, tranquilo que vamos a trabajar para eso’, le respondí. En ese entonces era flaquito, chiquito, pero ya se perfilaba como un jugador potente. En dos partidos se ganó el puesto y fue el lateral titular todo el año. Mejoraba mucho y muy rápido”, recordó en diálogo con Ovación.

Y sobre sus virtudes principales: “Tremendo doble ritmo, recorridos, mucha proyección y manejo de pelota, entonces generaba mucho en ataque. Por eso en Racing jugó de carrilero y se transformó en el lateral moderno que es hoy: de toda la banda”.