La falta de Zuculini que dejó con 10 a Nacional y el reproche del Gran Parque Central para el jugador

En el arranque del complemento entre Nacional y Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana, cuando el Bolso ya estaba 2-0 abajo en el marcador, Bruno Zuculini cometió una infracción sobre Gonzalo "Pity" Martínez en el sector izquierdo de la cancha y el árbitro colombiano Carlos Betancur no dudó en sacarle la segunda amarilla, que le valió la expulsión y dejó con 10 futbolistas al anfitrión en un momento bisagra.

El volante argentino de 33 años, que había recibido la amonestación en la primera parte, cometió una falta cuando Martínez estaba de espaldas. De inmediato, quedó tendido en el suelo con evidentes muestras de dolor y se generó un tumulto entre los jugadores de ambos planteles, con varios empujones y mucho enojo.

Después de protestarle al árbitro por la roja, Zuculini se retiró rumbo al vestuario trotando mientras el sector principal de la hinchada del Bolso mostraba su enojo con silbidos.

Bruno Zuculini y el antecedente de la roja que no fue contra Wanderers

En el inicio del compromiso frente a Wanderers por la Serie B del Torneo Intermedio Zuculini fue amonestado.

Ya en el complemento, cuando el tricolor jugaba con diez futbolistas por la expulsión del arquero Alexis Martín Arias, el mediocampista argentino llegó tarde en su intento de marcar a Jonás Luna y lo terminó derribando con una dura infracción.

El árbitro Andrés Matonte, que estaba cerca de la jugada, sancionó falta de inmediato, pero consideró que no ameritaba la segunda amarilla y expulsión, lo que generó polémica en el Gran Parque Central.

Varios futbolistas del Bohemio, entre ellos sus referentes, se acercaron al juez para reclamarle una roja para el exfutbolista de Racing de Avellaneda. Sin embargo, Matonte desestimó el reclamo.

Tiempo después, cuando corrían 80 minutos de juego, el entrenador Jorge Bava tomó la decisión de reemplazar al mediocampista con el objetivo de no perder a otro jugador e ir en busca de remontar el compromiso.