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El País Ovación Fútbol

Nacional despidió a uno de los futbolistas que había sido relegado por Jorge Bava: el comunicado

El tricolor continúa activo en el mercado de pases con la mira en los objetivos del semestre y este sábado por la tarde hizo oficial una nueva salida.

El País
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18/07/2026, 16:16
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Jorge Bava, entrenador de Nacional, en la previa al cruce ante Wanderers en el Gran Parque Central.
Jorge Bava, entrenador de Nacional, en la previa al cruce ante Wanderers en el Gran Parque Central.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional hizo oficial este sábado por la tarde la salida de Mauricio Vera, uno de los siete futbolistas que no será tenido en cuenta por Jorge Bava para el segundo semestre. El entrenador fue frontal con cada uno de ellos y le comunicó la decisión ni bien finalizó el primer tramo del año.

"Gracias Mauricio por defender los colores del Decano. ¡Éxitos!", publicó el Bolso en su cuenta oficial junto con la imagen del volante argentino de 28 años.

Su caso parecía complejo de resolver durante las primeras semanas del mercado de pases, pero finalmente se resolvió con su salida al fútbol de Indonesia. ¿Qué era lo que hacía pensar que incluso podía quedarse todo el semestre sin jugar? Que Deportes Concepción, el club chileno que lo cedió a Nacional, tenía el cupo de extranjeros completo y por tanto el argentino no podía regresar a la institución.

A su vez, como ya jugó en dos clubes en una misma temporada, la única posibilidad de que lo hiciera en un tercero era si representaba a una institución perteneciente a otra confederación, y fue lo que terminaron acordando con su salida al fútbol indonesio.

Vera arribó al Bolso el 19 de febrero del 2026 bajo pedido expreso de Jadson Viera, que por entonces lideraba al plantel tricolor. Tras haberlo tenido como capitán en Boston River y conocer sus cualidades, solicitó su contratación, que se cerró a préstamo y con opción de compra desde Deportes Concepción.

Su rendimiento no colmó las expectativas y registró apenas 317 minutos en seis partidos. No tuvo participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y desde la llegada de Bava quedó afuera del banco de suplentes en seis ocasiones entre el plano local e internacional.

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