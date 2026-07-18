Nacional en deuda: con Bava perdió ocho de 20 partidos, su idea aún no se percibe y hubo reunión con los capitanes

Jorge Bava cumplió 20 partidos al mando de Nacional en la caída ante Wanderers y los números dan cuenta de una realidad muy lejana a la que pretendían con su arribo. Registra nueve victorias, ocho derrotas y un empate.

El día de su debut goleó 3-0 a Cerro Largo por la sexta fecha del Torneo Apertura y dio una gran muestra de funcionamiento colectivo, con el Bolso siendo protagonista desde la tenencia de pelota y la eficacia ofensiva. Sin embargo, desde entonces no ha podido volver a lucir ese desempeño ni en el plano local ni a nivel internacional.

Si bien asumió en un plantel ya conformado previamente por Jadson Viera, tuvo la oportunidad de conducir al equipo en todos los partidos de la fase de grupos de Copa Libertadores y, en un grupo accesible, no logró el pasaje a octavos, el gran objetivo del primer tramo.

De todas formas, accedió a los playoffs de Copa Sudamericana contra Tigre y el propio técnico instó en su primera conferencia del semestre a ir por “levantar copas”. A solo días de recibir al equipo argentino, se encendieron las alarmas por otra actuación irregular, con error incluido del arquero que Bava trajo para ser titular.

Jorge Bava, DT de Nacional, en el partido frente a Wanderers por el Torneo Intermedio. Foto: Estefanía Leal.

Aunque el semestre recién comienza y el entrenador todavía espera incorporaciones en ofensiva buscando competir por primera vez con un plantel diseñado por él, Nacional sabe que está en deuda y, de hecho, una vez terminado el partido los capitanes mantuvieron una reunión con el entrenador buscando realizar una profunda autocrítica antes de una instancia crucial en el plano continental. Ya en zona mixta Sebastián Coates llamó a trabajar puertas adentro.

"Lo que se hizo bien no sirve de nada porque no se ganó", dijo Jorge Bava

“El análisis va a ser en privado”, repitió Bava en zona mixta luego de las primeras consultas sobre el rendimiento colectivo, y aclaró que no quería comenzar a dar argumentos que pudieran entenderse como “excusas”.

En este sentido profundizó: “Las formas son para ganar, lo que se hizo bien no sirve de nada porque no se ganó”.

Al ser consultado acerca de si considera que la presión de la hinchada podría estar pasando factura en lo mostrado en ancha, respondió: “Presión tenemos siempre acá, estamos en el cuadro mas grande del Uruguay, hay presión de ganar”. Después destacó el esfuerzo de sus futbolistas agregando cómo los visualiza: "Están comprometidos, queriendo hacer y haciendo por momentos lo que trabajamos, insistiendo y machacando”.

Jorge Bava, DT de Nacional, en Jardines del Hipódromo. Foto: Leonardo Mainé.

También explicó su decisión de darle ingreso a Nicolás Lodeiro en reemplazo de Agustín Dos Santos: “Con la contusión que tuvo en la cabeza se reintegró el miércoles, recién el jueves pudo entrenar al cien por ciento”. Además respaldó a Alexis Martín tras su expulsión: “Son cosas de la posición”.

“En el fútbol no hay revancha, hay nuevas oportunidades. Lo que se perdió, se perdió; lo que hemos ganado, hemos ganado", añadió.

"Es una linda oportunidad, un objetivo diferente y lo afrontaremos de la mejor manera”, dijo respecto al duelo por Copa Sudamericana ante Tigre. En relación a Francisco Calvo, que se retiró del Gran Parque Central visiblemente dolorido, Bava dijo: “Tiene un golpe en el tobillo, lo tenía muy inflamado, tiene un esguince”. Del período de pases dijo que “no es momento para hablar” sino para “dar la cara”.