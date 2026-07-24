Eguren: "Elijo a los mismos jugadores y al mismo cuerpo técnico, estoy convencido de que esto va a cambiar"

Sebastián Eguren, mánager deportivo de Nacional, dialogó este viernes en una conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y se refirió a la crisis futbolística que atraviesa la institución, que no ha ganado en los tres primeros partidos del segundo semestre y viene de ser goleado 3-0 por Tigre.

"Yo sigo teniendo la misma confianza que tengo con Jorge (Bava) que cuando fui a su casa y que hablamos por teléfono antes de venir. Sigo teniendo el convencimiento de las decisiones a medida que fue pasando este año, a la coincidencia que tuvimos con el club en los pasos que íbamos a dar", expresó dando su apoyo al DT.

"El otro día con Tigre sufrimos un golpe importante, queríamos hacer un buen partido dejar la llave abierta y no se dio, es indudable que haya un descrédito en las decisiones que se tomaron, nosotros estamos con el mismo convencimiento y la misma fuerza de que esto va a ir a mejor, el otro día dimos un paso atrás, pero nos queda un partido. ¿Difícil? Sí".

Ante la falta de autocrítica, matizó: "Yo no dije que estuviéramos haciendo las cosas bien o mal, relaté cómo y por qué nosotros estamos haciendo las cosas. Uno siempre espera que las cosas resulten, la responsabilidad es nuestra. La autocrítica fue la que no hicimos anteriormente y los cambios que realizamos. Elijo a los mismos jugadores y al mismo cuerpo técnico, estoy convencido de que esto va a cambiar".

Eguren sostuvo que siguen trabajando en incorporaciones y añadió: "Si creemos que el plantel necesita de algo más, nosotros lo vamos a seguir trabajando. Hoy los futbolistas que tenemos son los que están entrenando en Los Céspedes, los que tenemos, queremos y creemos que pueden cambiar la pisada, no esperar que vengan futbolistas de afuera porque la responsabilidad es de los que estamos acá".

"Si yo no tuviera la fuerza de trabajar no estoy en Nacional, porque este club y el lugar en el que yo estoy se necesita tener la fuerza necesaria para afrontar no cuando salís campeón, sino cuando las cosas no salen bien", expresó Eguren.

