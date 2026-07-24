Claves del momento crítico de Nacional: varios referentes expulsados y casi tres partidos en inferioridad numérica

Desde su asunción en Nacional, Jorge Bava aún no ha podido impregnar su idea de juego y los resultados así lo demuestran, pero también han influido determinados factores que alteran el rendimiento colectivo. Uno de ellos es la cantidad de expulsados: tuvo ocho en apenas 21 partidos con algunos nombres que se repiten y varias bajas claves.

El primero fue Nicolás “Diente” López —que ya no integra el plantel— en la caída 4-2 contra Deportivo Maldonado. En tanto, Nicolás Lodeiro vio la roja en dos ocasiones: contra Danubio por la fecha 13 del Apertura y ante Albion por la segunda del Intermedio.

Tomás Viera tuvo dos expulsiones consecutivas que llegaron contra Coquimbo Unido de local por Libertadores y frente a Juventud por la cuarta del Intermedio. También ingresan en la nómina la expulsión a Lucas Rodríguez en la mitad del primer tiempo contra Universitario de visita y las que recibieron Bruno Zuculini y Alexis Martín Arias contra Tigre y Wanderers, respectivamente.

En total, Nacional acumula 260 minutos jugando en inferioridad numérica en el ciclo Bava, lo que equivale a casi tres partidos. A esto se le suman un total de 52 amarillas. El récord en cantidad de amonestaciones en un mismo partido se dio contra Juventud en el marco de la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio, donde tuvieron seis: Cándido, García, López, Viera, Rogel y Calione.

Jorge Bava y su confianza para revertir el presente: "Si tengo fuerza es justamente por los jugadores"

Jorge Bava, entrenador de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Luego de la goleada 3-0 sufrida ante Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, Jorge Bava dialogó en conferencia de prensa y, al ser consultado acerca de si siente que le está llegando con su mensaje al plantel, respondió en primera instancia: "Es lo esencial, tenemos buen feeling con los jugadores. Se entrenan al máximo todos los días, hacen o tratan de hacer lo que les pedimos. Hay un vaivén permanente, están de acuerdo, les gusta la idea, van para adelante. Ellos lo tratan de hacer, a veces le sale y a veces no. Tratan de hacerlo con aciertos y con errores, como los tenemos todos, yo soy el primero en tener errores".

Al respecto profundizó: "Siempre tratan de hacerlo, desde el primer día, y por eso un poco el dolor porque ves a un equipo que se entrega todos los días, que no se pierde un entrenamiento. que son dedicados en todo sentido: a la hora de mejorar, entrenar, de correr, de ir al gimnasio o de pedirte un análisis; es un equipo que está comprometido al cien por ciento. Es fútbol, sabemos que estamos en el debe y que los resultados no se dan. Yo soy el primero porque soy el responsable, pero si tengo fuerza es justamente por los jugadores".