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Obras de la IMM en la rambla de Punta Gorda: desvíos de tránsito y cambios en paradas de ómnibus desde agosto

La Intendencia de Montevideo finalizó la primera etapa de los trabajos de pavimentación. El tránsito al este circulará por la senda nueva, mientras que hacia la zona céntrica habrá desvíos.

El País
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27/07/2026, 18:47
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Radar de velocidad ubicado en la rambla y Cúneo Perinetti, en Punta Gorda.
Radar de velocidad ubicado en la rambla y Cúneo Perinetti, en Punta Gorda.
Foto: Intendencia de Montevideo (IMM).

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó este lunes sobre los avances en las obras de ajuste del peralte y repavimentación en la rambla de Punta Gorda, en el tramo comprendido entre las calles Araucana y 6 de Abril, una zona donde se han registrado reiterados accidentes de tránsito.

La comuna departamental detalló que este lunes fue colocada una carpeta asfáltica en todo el tramo de la senda norte entre 6 de abril y Araucana. Desde la IMM indicaron que ya finalizó la primera etapa de la obra que consistió en la construcción de nuevos drenajes y pavimentación.

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A partir de la próxima semana se comenzará a trabajar en la senda sur. En ese sentido, adelantaron que el tránsito hacia el este se desviará por la nueva ruta asfaltada (la norte), y el tránsito hacia el centro se continuará desviando por las calles Av. Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth.

Choque en rambla de Punta Gorda
Choque en rambla de Punta Gorda.
Foto: Ignacio Sánchez

Modificaciones en las líneas de ómnibus y paradas suspendidas

Con respecto al transporte público, la línea 104 hacia el este circulará como el tránsito particular por la nueva senda norte ya asflatada. Por otro lado, hacia el centro se mantendrá el desvío estipulado al igual que la línea D1 y el bus turístico BT2.

En ese sentido, las paradas suspendidas son Basilea y Ferrari, Bolivia y Boston, Bolivia y Canadá, Bolivia y Blanes Viale, Bolivia y Rivera.

Las paradas provisorias serán  Blanes Viale esquina Plaza Thays, Blanes Viale y Líbano, San Marino esquina Rambla, y las paradas oficiales del 104 por Blanes Viale.

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