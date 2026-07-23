Pelea en Liceo 20 de Punta Gorda dejó a una alumna lesionada: familia presentó denuncia policial

Una adolescente de 12 años denunció haber sido agredida mientras estaba en el Liceo N°20, ubicado en el barrio de Punta Gorda.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, la adolescente afirmó haber sido agredida físicamente por otra estudiante primero y luego por un grupo de adolescentes dentro del centro educativo.

Liceo N°20 de Punta Gorda. Foto: Google Maps.

La víctima fue asistida por una unidad de emergencia médica en el lugar. Por su parte, la Fiscalía de Flagrancia de 2° Turno dispuso la identificación de las involucradas, la realización de una pericia médico forense y el relevamiento de registros de videovigilancia para esclarecer las circunstancias de la pelea.

En uno de los videos difundidos por Telenoche (Canal 4) puede verse cómo las dos menores se golpean en el pasillo de la institución. En otra de las filmaciones, se ve a una adolescente en el suelo mientras otras jóvenes la golpean.

Carla, la hermana de la menor agredida, señaló en diálogo con Telenoche que la adolescente fue golpeada "entre cuatro personas" y que sufrió heridas en la cabeza.