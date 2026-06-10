Cambios en tránsito por obras en rambla de Punta Gorda: colocan semáforos provisorios y nuevos lomos de burro

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que continúan los trabajos de ajuste del peralte y repavimentación en la rambla de Punta Gorda, que se realizan en el tramo de la Rambla República de México, entre Araucana y 6 de Abril.

La intendencia señaló en un comunicado que se resolvió mantener habilitada la circulación por la rambla en sentido hacia el este y desviar el tránsito con destino al oeste mediante Av. Bolivia, estableciendo temporalmente un único sentido de circulación y retornando a la rambla a través de la calle Beyrouth.

La comuna reportó que "previo a esta definición fueron analizadas distintas alternativas, cada una con ventajas y desventajas. La opción seleccionada fue la que permitió lograr un recorrido relativamente directo, seguro y con una menor afectación general al tejido urbano de la zona". Asimismo, el punto de reincorporación a la rambla se ubica próximo al final del tramo intervenido y permite un ingreso fluido, ya que no se encuentra con tránsito circulando por la Rambla hacia el oeste. Además, el recorrido establecido "constituye un desvío sugerido y no obligatorio".

La IMM indicó que "durante este periodo inicial se va evaluando de forma permanente el comportamiento del tránsito peatonal y vehicular en la zona y analizando posibles medidas complementarias para contemplar aspectos relacionados con la fluidez y a la seguridad de todos los usuarios". En ese sentido, la intendencia dispuso algunas medidas complementarias.

Instalan radar en curva peligrosa de Punta Gorda. Foto: Intendencia de Montevideo.

Medidas complementarias

Colocación de semáforo provisorio en Av. Bolivia próximo a la calle 6 de abril para favorecer el cruce peatonal seguro.

Colocación de dos lomos de burro y refuerzo de cartelería de velocidad máxima permitida (45 km/h) sobre calle Beyrouth en el tramo de desvío.

Presencia de equipo de radar móvil en horarios nocturnos para control de excesos de velocidad.

La intendencia informó que "todas las medidas se complementan con presencia personal inspectivo en la zona, tal como se viene disponiendo hasta el momento".

"Las medidas de gestión implementadas en las calles involucradas, incluyendo señalización, semáforo, cambios de preferencia, radar y restricciones temporales de estacionamiento, tienen carácter transitorio y serán retiradas una vez que las condiciones de la obra permitan restablecer la circulación habitual", concluyó la IMM.