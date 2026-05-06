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El País Información Educación

Video: estudiante golpea con un termo a otro en liceo de Carrasco y un padre se suma

"Tuvieron un problema y lo resolvieron mal. El adulto en lugar de ayudar complejizó la situación", dijo el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.

El País
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06/05/2026, 15:14
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Pelea en el liceo 15 de Carrasco
Pelea en el liceo 15 de Carrasco involucró a dos adolescentes y el padre de uno de ellos.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, habló este miércoles sobre la pelea entre dos estudiantes del liceo 15 de Carrasco, y a la intervención del padre de uno de ellos, que en vez de separar se sumó a la pelea.

El hecho ocurrió el lunes y el martes "estuvo presente la inspectora de Secundaria en el liceo, orientando y acompañando", dijo Caggiani en declaraciones a Subrayado (Canal 10). "Hay un conflicto entre dos adolescentes que tiene una mala resolución y que además tiene la intervención de un adulto que no es de la institución educativa, que también es mala", afirmó.

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El mayor de edad fue denunciado y el caso es investigado por Fiscalía de Adolescentes. "Se está trabajando con los estudiantes. Están claramente identificados los estudiantes y el papá de uno de ellos", explicó Caggiani. "Tuvieron un problema y lo resolvieron mal. El adulto en lugar de ayudar complejizó la situación", agregó.

En la investigación se indagan agresiones previas, tanto verbales como en un grupo de WhatsApp. En el video, difundido por Telenoche se observa que uno de los jóvenes golpea al otro con un termo, mientras que se suma su padrea a pegarle al otro adolescente. Al joven que fue golpeado lo acusan de agresiones previas.

El titular del Codicen de la ANEP señaló "cada vez que vos resolvés mal un conflicto en un jardín, escuela, liceo o escuela técnica hay un adulto interviniendo". "Tenemos que aprender a vivir juntos y resolver los conflictos de otra manera", consideró.

Pablo Caggiani.
Pablo Caggiani, presidente de ANEP.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.
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