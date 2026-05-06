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El País Información Policiales

Niña de 10 años concurrió a la escuela con marihuana en la mochila; Primaria activó protocolo de investigación

La niña le contó a un compañero que tenía un paquete con droga. La Policía y las autoridades de Primaria investigan si la sustancia pertenece a un familiar de la menor.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
06/05/2026, 11:52
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Cartel en ruta con direcciones para ir a Salto o a Bella Unión. Foto: Luis Pérez
Ruta a Salto
Foto: ARchivo El País

Una niña de 10 años, de la ciudad de Salto, concurrió a la escuela con un paquete con marihuana en su mochila, confirmó a El País la inspectora departamental de Educación Primaria de Salto, Alejandra Leal.

Según información policial a la que accedió El País, la niña le contó a un compañero de clase que tenía un paquete con droga dentro de su mochila. Acto seguido los niños se lo contaron a la maestra.

La directora del centro educativo comunicó el caso a la Inspección Departamental, donde activaron un protocolo establecido para estos casos.

La Policía trabaja junto a las autoridades de Primaria y la familia de la niña. Se investiga si la droga pertenece al entorno familiar y cómo llegó a manos de la menor.

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