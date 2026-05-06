Niña de 10 años concurrió a la escuela con marihuana en la mochila; Primaria activó protocolo de investigación

Una niña de 10 años, de la ciudad de Salto, concurrió a la escuela con un paquete con marihuana en su mochila, confirmó a El País la inspectora departamental de Educación Primaria de Salto, Alejandra Leal.

Según información policial a la que accedió El País, la niña le contó a un compañero de clase que tenía un paquete con droga dentro de su mochila. Acto seguido los niños se lo contaron a la maestra.

La directora del centro educativo comunicó el caso a la Inspección Departamental, donde activaron un protocolo establecido para estos casos.

La Policía trabaja junto a las autoridades de Primaria y la familia de la niña. Se investiga si la droga pertenece al entorno familiar y cómo llegó a manos de la menor.