Hombre en situación de calle fue encontrado muerto en Barrio Sur: tenía problemas de salud

Redacción El País

Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en Barrio Sur este domingo cerca del mediodía, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Motevideo.

Según detalla la información policial, un patrullero llegó a las 12:35 de este domingo a la esquina entre las calles Florida y Maldonado para "verificar el estado" de una persona en situación de calle.

Policía frente a un patrullero. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En el lugar los policías se encontraron con un vecino de la zona, que explicó que más temprano le había dejado comida a la víctima. También había acordado pasar a buscar al hombre para ir a la Iglesia, ya que el fallecido se lo había solicitado.

El vecino agregó que la víctima —un hombre mayor—, experimentaba desde hace varios días retención de líquidos, por lo que estaba tomando medicación y se estaba tratando en el Hospital Maciel.

La Policía encontró junto al fallecido una caja con un medicamento diurético llamado Fischermide y una pipa casera, utilizada para el consumo de sustancias psicotrópicas. El personal de la emergencia médica que llegó al lugar constató el fallecimiento, y en la escena también trabajó personal de Policía Científica.