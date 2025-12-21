Hombre en situación de calle fue encontrado muerto en Barrio Sur: tenía problemas de salud
Un vecino de la zona explicó que la víctima sufría desde hace varios días retención de líquidos, por lo que estaba tomando medicación y tratándose en el Hospital Maciel.
Redacción El País
Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en Barrio Sur este domingo cerca del mediodía, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Motevideo.
Según detalla la información policial, un patrullero llegó a las 12:35 de este domingo a la esquina entre las calles Florida y Maldonado para "verificar el estado" de una persona en situación de calle.
En el lugar los policías se encontraron con un vecino de la zona, que explicó que más temprano le había dejado comida a la víctima. También había acordado pasar a buscar al hombre para ir a la Iglesia, ya que el fallecido se lo había solicitado.
El vecino agregó que la víctima —un hombre mayor—, experimentaba desde hace varios días retención de líquidos, por lo que estaba tomando medicación y se estaba tratando en el Hospital Maciel.
La Policía encontró junto al fallecido una caja con un medicamento diurético llamado Fischermide y una pipa casera, utilizada para el consumo de sustancias psicotrópicas. El personal de la emergencia médica que llegó al lugar constató el fallecimiento, y en la escena también trabajó personal de Policía Científica.
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