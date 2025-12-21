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El País Información Policiales

Hombre en situación de calle fue encontrado muerto en Barrio Sur: tenía problemas de salud

Un vecino de la zona explicó que la víctima sufría desde hace varios días retención de líquidos, por lo que estaba tomando medicación y tratándose en el Hospital Maciel.

21/12/2025, 16:21
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Pobreza en Montevideo
Pertenencias de personas en situacion de calle en ventanas de vivienda abandonada en Charrua y Magallanes.
Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Redacción El País
Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en Barrio Sur este domingo cerca del mediodía, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Motevideo.

Según detalla la información policial, un patrullero llegó a las 12:35 de este domingo a la esquina entre las calles Florida y Maldonado para "verificar el estado" de una persona en situación de calle.

Policía frente a un patrullero.
Policía frente a un patrullero.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Negro con El País: “El desafío es generar una política de seguridad distinta y que sea un quiebre histórico”

En el lugar los policías se encontraron con un vecino de la zona, que explicó que más temprano le había dejado comida a la víctima. También había acordado pasar a buscar al hombre para ir a la Iglesia, ya que el fallecido se lo había solicitado.

El vecino agregó que la víctima —un hombre mayor—, experimentaba desde hace varios días retención de líquidos, por lo que estaba tomando medicación y se estaba tratando en el Hospital Maciel.

La Policía encontró junto al fallecido una caja con un medicamento diurético llamado Fischermide y una pipa casera, utilizada para el consumo de sustancias psicotrópicas. El personal de la emergencia médica que llegó al lugar constató el fallecimiento, y en la escena también trabajó personal de Policía Científica.

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