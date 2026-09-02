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El País Información Policiales

Siniestro de tránsito fatal en ruta 6: falleció un motociclista de 32 años embestido por una camioneta

El choque ocurrió de madrugada sobre el kilómetro 28, en el departamento de Canelones. El conductor de la camioneta resultó ileso y dio resultado cero en la espirometría.

El País
El País
02/09/2026, 14:14
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Camioneta de la Policía Caminera en un siniestro de tránsito.
Camioneta de la Policía Caminera en un siniestro de tránsito.
Foto: Policía Caminera.

La Policía Caminera informó este miércoles que durante la madrugada ocurrió un accidente de tránsito fatal en el kilómetro 26 de la ruta 6, en el departamento de Canelones.

Según fue informado, el conductor de una camioneta con tráiler que circulaba por la ruta en dirección al Norte, embistió de forma frontolateral a un motociclista cuando este intentaba cruzar esa vía.

Siniestro entre dos camiones generó una obstrucción sobre la Ruta 8, en el departamento de Treinta y Tres

Como resultado del siniestro registrado a las 00:15 horas, el hombre de 32 años que conducía la moto por la calle A hacia el Oeste, falleció en el lugar.

Por su parte, el chofer de la camioneta, un hombre de 40 años, resultó ileso. Se le realizó una espirometría y no se le detectó consumo de alcohol.

Policía Caminera.
Policía Caminera.
Foto: Policía Caminera
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