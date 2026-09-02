Siniestro de tránsito fatal en ruta 6: falleció un motociclista de 32 años embestido por una camioneta

La Policía Caminera informó este miércoles que durante la madrugada ocurrió un accidente de tránsito fatal en el kilómetro 26 de la ruta 6, en el departamento de Canelones.

Según fue informado, el conductor de una camioneta con tráiler que circulaba por la ruta en dirección al Norte, embistió de forma frontolateral a un motociclista cuando este intentaba cruzar esa vía.

Como resultado del siniestro registrado a las 00:15 horas, el hombre de 32 años que conducía la moto por la calle A hacia el Oeste, falleció en el lugar.

Por su parte, el chofer de la camioneta, un hombre de 40 años, resultó ileso. Se le realizó una espirometría y no se le detectó consumo de alcohol.