Alertan por una nueva modalidad de robo de autos en Montevideo: mediante el uso de inhibidores de señal

El fiscal adscripto de Flagrancia de Montevideo, Willian Rosa, denunció en las últimas horas una nueva modalidad de delito en varias zonas de la capital, donde delincuentes utilizan inhibidores de señal que impiden que los automóviles estacionados queden cerrados, lo que permite ingresar a los vehículos y robar pertenencias.

"Advertencia: hemos trabajado algunos casos con una modalidad delictiva sofisticada mediante la cual se utilizan inhibidores de señal para impedir que los vehículos queden cerrados pese a accionar el bloqueo, luego los delincuentes ingresan y roban", dijo Rosa en su cuenta de X.

El magistrado llamó a "extremar cuidados" y verificar de manera manual las puertas de los autos. A su vez, recomendó no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos y en caso de constatar movimientos sospechosos, llamar al 911.

"Luego de ocurrido los hechos, la Policía puede encontrar a los responsables, la Fiscalía acusarlos y el Poder Judicial condenarlos, pero muchas veces el daño ya está hecho, por eso es importante prevenir", añadió.

⚠️ Advertencia: hemos trabajado algunos casos con una modalidad delictiva sofisticada mediante la cual se utilizan inhibidores de señal para impedir que los vehículos queden cerrados pese a accionar el bloqueo, luego los delincuentes ingresan y roban.



Es importante extremar… — Willian M. Rosa (@Willian_M_Rosa) September 1, 2026

Willian Rosa, fiscal de Flagrancia. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Cinco casos registrados hasta ahora

En diálogo con El País, Rosa señaló que en el universo de los casos, hay algunos con los que cuentan con evidencia, mientras que con otros "hay sospechas". Según sus estimaciones, el número de denuncias que han tratado sobre esta problemática alcanza las cinco.

"La modalidad consiste en que si yo estoy en un lugar, dejo mi vehículo, lo estaciono y lo bloqueo de lejos, ahí están controlando y tienen un inhibidor de ese bloqueo, y con eso, el auto queda destrancado", detalló Rosa.

Asimismo, relevó que se han realizado detenciones por esta modalidad, así como imputaciones. "Me parece importante que la gente no se regale tanto", acotó.