Confirmaron el Día del Centro de setiembre 2026: cuándo será y cómo acceder al estacionamiento gratuito

El tradicional Día del Centro ya tiene sus jornadas confirmadas para el mes de setiembre con una nueva edición de tres jornadas de descuentos y beneficios en los barrios de Centro, Cordón y Ciudad Vieja.

La actividad, organizada por el Grupo Centro, se desarrollará el jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de setiembre de 2026 a lo largo del "mayor paseo de compras a cielo abierto de la ciudad", como se describe en su sitio web.

La iniciativa propone un paseo de compras que cuenta con más de 400 locales de diversos rubros, un paseo cultural con la concentración de salas de teatro, museos y otros espacios artísticos, además de bares y restaurantes emblemáticos, y un paseo arquitectónico que incluye la calle 18 de Julio, la Ciudad Vieja y Cordón donde se concentra una parte del patrimonio de la capital.

La propuesta busca realzar la actividad comercial en el área céntrica y promover el paseo de compras familiar durante el cierre de la semana.

Mujer carga con un puñado de bolsas. Foto: Canva

Tres horas de estacionamiento gratuito

Para facilitar la movilidad y el acceso de los compradores al evento, se contará con el beneficio de tres horas de estacionamiento gratuito en los espacios tarifados pertenecientes a la Intendencia de Montevideo (IMM).

Esta medida permitirá a los conductores estacionar sin costo adicional dentro del perímetro delimitado durante el desarrollo de las jornadas promocionales.

Para participar de este beneficio se recomienda solicitar un ticket de estacionamiento al momento de la compra. Tras la finalización del estacionamiento, el ticket no tendrá costo, siempre y cuando no se excedan las horas en cuestión.