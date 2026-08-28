Vacaciones de primavera 2026: cuándo será el receso de setiembre

El calendario presentado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) previo al comienzo de clases, y aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen), establece que las vacaciones de primavera se desarrollarán entre el lunes 21 y el viernes 25 de setiembre de 2026.

El receso alcanzará a los alumnos de Educación Inicial, Primaria, Educación Básica Integrada (EBI) y Educación Media Superior (EMS), tanto de liceos como de escuelas técnicas de todo Uruguay.

Serán las últimas vacaciones marcadas en el calendario lectivo antes de la finalización de cursos. Además, a diferencia de otros años donde el asueto del mes de setiembre era más acotado, ANEP dispuso para este 2026 un receso de cinco días hábiles.

Por otro lado, el cierre del año tendrá diferentes fechas según el nivel educativo. Para la Educación Básica Integrada y la Educación Media Superior en Secundaria y UTU, la finalización de clases está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026.

Por su parte, en Educación Inicial y Primaria se estableció que el final del año lectivo para los escolares será el viernes 18 de diciembre, incluyendo la realización de los actos de fin de cursos.

Calendario de la educación 2026 - ANEP Foto: ANEP

Cuándo será la última ATD del año en primaria y secundaria en 2026

Además de lo que representa el receso de primavera, el calendario lectivo prevé una instancia de Asamblea Técnico Docente (ATD) que tendrá incidencia en el dictado de clases en todo el país.

En lo que corresponde a la Educación Inicial y Primaria, la última reunión ordinaria se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre de 2026, fecha en la que no se dictarán clases en las escuelas públicas y privadas.

Por otro lado, las autoridades de Educación Secundaria no han definido hasta el momento la fecha en la que se realizará la asamblea correspondiente.