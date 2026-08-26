¿Cuándo se celebrará el Día del Maestro 2026 en Uruguay?

Desde 1939, por resolución del Consejo de Educación Primaria y Normal, ahora conocido como Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip), cada 22 de setiembre se celebra el Día del Maestro en Uruguay.

Esta jornada busca centrarse en reconocer la labor realizada por los profesionales de la educación, dedicados a la formación de niños, adolescentes y jóvenes en todo el país.

Según menciona la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a comienzos del siglo XX surgió la iniciativa de conmemorar la labor docente a nivel global.

En ese sentido, en el año 1943 se celebró, en Panamá, la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en la que se propuso una fecha en conjunto para celebrarse en todo el continente.

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes a partir de 1994.

No obstante, la celebración no posee una fecha única dentro de la región en la actualidad.

Maestra junto a escolares en una escuela pública. Foto: Maria Ines Hiriart/Archivo El Pais



¿Hay clases durante el Día del Maestro 2026 en Uruguay?

El Día del Maestro cae el martes 22 de setiembre de 2026. Durante esta jornada, no se dictarán clases ya que la celebración transcurrirá durante las vacaciones de setiembre.

Según marca el calendario de la educación 2026 de ANEP, las vacaciones del mes de setiembre, también conocidas como vacaciones de primavera, abarcarán desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre de 2026 inclusive.

Este receso será el último establecido en el calendario previo a la finalización de los cursos a nivel de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

