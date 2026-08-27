¿Cuándo será la última ATD del año en Primaria? Ese día no habrá clases por una asamblea nacional ordinaria

Todas las escuelas de Primaria tendrán una última Asamblea Técnico Docente (ATD) antes de que finalice el año lectivo 2026. En esta ocasión, se tratará de una asamblea nacional ordinaria que convocará a los docentes en todos los centros educativos durante una fecha específica.

Última ATD de Primaria en 2026

En primer lugar, Primaria llevará a cabo una ATD ordinaria nacional entre las fechas de lunes 19 de octubre hasta el viernes 23 de octubre de 2026, le confirmó a El País la presidenta de la Mesa Permanente de la ATD de Primaria, Cecilia Notari.

En esta instancia, se realizarán nuevos análisis técnicos en torno a la política educativa y temáticas transversales. Además, se celebrará la elección de la nueva mesa permanente.

Posteriormente, el calendario de ATD para el año lectivo 2026 en Primaria e Inicial confirma que se realizará una ATD ordinaria en cada escuela el lunes 9 de noviembre, momento en que los docentes analizarán lo que se determine entre el 19 y 23 de octubre.

Ese lunes 9 de noviembre será el día en el que se suspenderán las clases en Primaria e Inicial para darle lugar a la ATD en la que se hará un análisis y se presentarán aportes en base a lo producido en la asamblea nacional.

Cartel en una escuela. Foto: Archivo El País

Por tratarse de un lunes, el día libre que tendrán los alumnos permitirá que puedan disfrutar de un fin de semana largo.

No hay resolución para la ATD de Secundaria

A diferencia de Primaria, todavía no hay una fecha establecida para la última asamblea técnico docente de Secundaria para el año 2026. La ATD nacional más reciente se realizó en la última semana de julio, pero todavía no hay una fecha aprobada para la futura ATD liceal, le confirmó este jueves a El País la presidenta de la Mesa Permanente de la ATD de Secundaria, Ana Resbani.

Fechas de fin de cursos

Para Inicial y Primaria, se estableció que el final del año lectivo en las escuelas será el viernes 18 de diciembre, incluyendo la realización de los actos de fin de cursos.

Por su parte, la Dirección General de Educación Secundaria decretó que la finalización de cursos dentro de la Educación Básica Integrada (EBI) se dará el viernes 27 de noviembre, mientras que para el apartado de la Educación Media Superior (EMS) se dictarán clases hasta el mismo viernes 27 de noviembre.