Un diagnóstico oficial que ya fue elevado a la ANEP detectó “desacoples” pedagógicos en el pasaje de Primaria a Educación Media

Un diagnóstico oficial destinado a identificar las causas de las “persistentes dificultades de aprendizaje” en matemática, lengua y ciencias naturales identificó que existen problemas de diseño en el sistema educativo; concretamente menciona “divorcio metodológico” y “desacoples” en el pasaje de Primaria a Educación Media.

“En las instancias de trabajo e intercambio desarrolladas hasta el momento comenzaron a emerger algunas hipótesis preliminares vinculadas a posibles desacoples en la continuidad pedagógica entre educación Primaria y Educación Media. Dichas hipótesis refieren, entre otros aspectos, a progresiones de aprendizaje, modalidades de evaluación, circulación de información diagnóstica, formatos pedagógicos y dispositivos de acompañamiento entre ciclos”, sostiene el documento.

Se trata de un informe de avance de la “Estrategia de Mejora de los Aprendizajes en Lengua, Matemática y Ciencias” elevado días atrás a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El proceso comenzó formalmente el 9 de abril con la instalación de tres comisiones integradas por representantes de los subsistemas. Los equipos analizaron evaluaciones nacionales e internacionales, investigaciones, programas, recursos didácticos y experiencias desarrolladas dentro y fuera de ANEP. Entre las evaluaciones consideradas figuran PISA, ERCE, Aristas, SEA y SEA+.

Matemática

La comisión que analizó los problemas de aprendizaje en matemática detectó “persistencia de desempeños insuficientes en una proporción significativa de estudiantes, particularmente en relación con la resolución de problemas y el desarrollo de competencias matemáticas complejas”.

La información analizada mostró una importante heterogeneidad en los desempeños estudiantiles y una fuerte incidencia de factores territoriales y socioculturales en los resultados de aprendizaje.

“La comisión identifica la transición entre educación primaria y educación media básica como un punto especialmente sensible para los aprendizajes matemáticos”, sostiene el documento. En este marco, se plantea la necesidad de profundizar el análisis de posibles discontinuidades en las progresiones de aprendizaje, en los enfoques de enseñanza y en las prácticas de evaluación entre ambos niveles educativos.

“Asimismo, comienzan a emerger interrogantes vinculadas a la articulación entre los distintos componentes que inciden sobre los aprendizajes matemáticos, entre ellos las orientaciones pedagógicas, los procesos de evaluación, los recursos para la enseñanza y las oportunidades de desarrollo profesional docente”, detalla el documento.

La comisión señaló la necesidad de continuar profundizando el análisis de estos aspectos a efectos de delimitar con mayor precisión los principales “desacoples” y prioridades de intervención.

Lengua

En el caso del análisis de los aprendizajes de Lengua, el grupo de trabajo señala que “entre los aspectos identificados se destacan dificultades persistentes en comprensión lectora, producción escrita, oralidad académica, interpretación de consignas, reformulación de información y autonomía en prácticas de estudio”.

La comisión señala que estas dificultades trascienden el área específica de Lengua e impactan en el conjunto de los aprendizajes y en las trayectorias educativas de los estudiantes.

En el documento se plantea que los problemas observados no pueden ser abordados desde una lógica disciplinar fragmentada, sino que requieren respuestas institucionales integrales y articuladas entre áreas, niveles y subsistemas.

Al igual que el grupo de trabajo para Matemática, el análisis de Lengua se afirma que “emergen interrogantes vinculadas a la continuidad pedagógica entre educación primaria y educación media, particularmente en relación con las prácticas de lectura, escritura y oralidad que los estudiantes necesitan movilizar para aprender en las distintas disciplinas”.

Ciencia y propuestas

La comisión de ciencias naturales detectó situaciones muy parecidas a las que evidenciaron los otros dos grupos de trabajo.

Señaló que los resultados de PISA 2022 “evidencian dificultades persistentes vinculadas al desarrollo de habilidades de pensamiento científico y pensamiento lógico divergente”.

Al igual que los otros grupos de trabajo, también aparecieron posibles problemas de articulación del propio sistema en el tránsito de Primaria a Enseñanza Media.

“Se plantea la existencia de diferencias metodológicas entre subsistemas, señalándose que mientras en educación primaria predominan enfoques percibidos como más integrados y contextualizados, en educación media tienden a consolidarse formatos de enseñanza más conceptuales o fragmentados según el subsistema”, sostiene el documento entregado a la ANEP.

En Ciencias también se identificaron dificultades para sostener enfoques interdisciplinarios en Educación Media, tensiones entre la formación disciplinar y la didáctica, y la persistencia de brechas de género, particularmente a partir de los 15 años.

Ahora bien, el trabajo también propone o siguiere líneas de acción.

En Matemática, por ejemplo, los técnicos plantean fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes de distintos niveles, generar acuerdos sobre enseñanza, evaluación y progresiones de aprendizaje, desarrollar estrategias de evaluación para el aprendizaje y mejorar el vínculo de los estudiantes con la materia.

En Lengua, una de las prioridades es fortalecer la continuidad pedagógica entre 6.º de Primaria y 7.º de Educación Media.

También se proponen acciones interdisciplinarias que integren lectura, escritura y oralidad en distintas materias y promuevan el trabajo conjunto entre docentes.

En Ciencias, se apunta a fortalecer el pensamiento científico desde edades tempranas, con acciones específicas desde 5.º y 6.º de Primaria.

También se propone aumentar la experimentación y la resolución de problemas, entre otras medidas.