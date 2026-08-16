La Figari: van estudiantes desde los 14 a los 90 años, se ofrece desde pintura hasta turismo y nadie se quiere ir
La Escuela de Artes y Artesanías genera enamoramiento en estudiantes y docentes. Los primeros permanecen 20 años porque cursan todos los talleres; los segundos ayudan además a elaborar los programas.
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