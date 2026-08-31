"La nafta no tendrá aumento y la discusión está en el gasoil": Alejandro Sánchez adelantó anuncio de precios

Está previsto que el gobierno dé a conocer este lunes los nuevos precios de los combustibles que empezarán a regir desde las 00:00 del martes 1° de setiembre. Previo al anuncio oficial que realizarán en conjunto los ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que las naftas no tendrán aumento y que "la discusión" está en el monto que tendrá el gasoil, ya que la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea) indicó que el precio de paridad de importación implicaría un aumento de 25%.

"El hecho de tener una empresa pública como Ancap nos permite suavizar los vaivenes del precio del petróleo que suceden a diario y ahora en guerra aún más", dijo Sánchez en Informativo Sarandí (AM 690) en referencia al enfrentamiento en Medio Oriente, protagonizado fundamentalmente por Estados Unidos e Irán, que ha elevado el precio de los barriles.

"El petróleo tiene oscilaciones hacia arriba y hacia abajo que harían inviable cualquier inversión en el país porque nadie podría planificar absolutamente nada", explicó Sánchez, quien aseveró que este matiz en los precios está implicando "que la empresa pública pierda" dinero en este momento, aunque "ganó cuando el petróleo estuvo más barato". Se trata de un "colchón" que "permite estabilidad de precios" en un momento de oscilaciones.

El secretario de Presidencia indicó que un aumento de 25% en el precio del gasoil "implicaría dejar fuera de competitividad al sector productivo nacional", pero "eso no va a suceder".

"Las naftas no tendrán modificación, no tendrán aumentos", adelantó y agregó: "La discusión está en el gasoil y la idea es que la empresa absorba la mayor cantidad".

Alejandro Sánchez en rueda de prensa tras el acto central en Florida por el 201.° aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Qué va a pasar con los precios del combustible en Uruguay

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se refirió este viernes a los precios de los combustibles en el país. En una rueda de prensa luego de su comparecencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el jerarca advirtió sobre la "volatilidad" de los precios del crudo a nivel internacional.

El ministro dijo que no están considerando un aumento del 25% del gasoil, "ni en ningún caso". "Lo que estamos haciendo es monitorear esta situación internacional tan compleja e incierta", sostuvo. Advirtió por la "volatilidad" del precio del petróleo y que deben "equilibrar no afectar la producción y el costo de vida de las personas".

"Tampoco se debe tapar el sol con la mano, si el petróleo se consolida en tasas elevadas, nosotros no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", acotó.

Añadió que están "monitoreando" la situación y en conversaciones con el Ministerio de Industria, Energía y Minería para "suavizar el efecto internacional" sobre la economía local.