Incidentes tras clásico: cinco detenidos, cuatro lesionados y una pieza desconocida a la que accedieron los hinchas

Al término del partido entre Peñarol y Nacional, donde el Bolso se impuso por 1-0 por el gol de Francisco Calvo, hubo enfrentamientos entre hinchas del Carbonero y la Policía y Guardia Republicana ubicada en las afueras del estadio Campeón del Siglo.

Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo, fue el encargado de indicar qué fue lo ocurrido sobre la Tribuna Cataldi luego del partido y que comenzó luego de que se intentara salir del escenario cuando las puertas aún estaban cerradas, lo que estaba estipulado en el operativo ya que las mismas no se iban a abrir hasta que se retirara el ómnibus de Nacional.

"Hubo que intervenir, hubo hostilidad y lo que es claro es que nos agredieron, a partir de ahí se disolvió el desorden y la salida fue con normalidad", expresó Clavijo.

Lo que también atentó contra el normal transcurso del operativo fue que hubo hinchas que ingresaron a una pieza que la Policía no había podido revisar porque no tenía conocimiento de la misma: "Rompieron unos bloques y en esa pieza había banderas y pirotecnia".

Clavijo informó que hubo "algunas banderas que pretendían ingresar y no lo lograron al principio por diferentes despliegues y sí lo hicieron al final. No teníamos acceso visual porque era una pared construida y revocada, pero Policía Científica esta relevando todo".

El trabajo de la Policía al término del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

En el operativo, que contó con más de 600 funcionarios dispuestos, también se trabajó en la previa con algunos hinchas que se intentaron pasar de una tribuna a la otra, pero fue controlado según manifestó el propio Clavijo.

El saldo fue de cinco detenidos por la agresión a la Policía y cuatro lesionados leves: dos de la Guardia Republicana y otros dos de la Jefatura de Montevideo. Cabe recordar que ante las agresiones, los efectivos intervinieron con munición no letal y también gas lacrimógeno.

"Con el paso de las horas se irá manejando más información", subrayó Clavijo. "Ha pasado en otros estadios y en otros encuentros y hay que seguir trabajando. Lo importante es que logramos que la fiesta durante el partido se diera dentro del campo de juego", analizó.

Y sentenció: "Hubo muchas cosas positivas dentro del operativo, quiero resaltar que hicimos algo innovador y posicionamos 50 ómnibus sobre ruta 8 para facilitar la salida de los autos. Los ómnibus no estuvieron frente al estadio para una desconcentración más rápida y vamos a evaluar si mejoró o no".