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Peñarol vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del clásico

El Estadio Campeón del Siglo recibe una nueva edición del partido más importante del fútbol uruguayo y en esta ocasión en el marco de la cuarta fecha y solamente con público del Carbonero.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
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Maximiliano Gómez y Lucas Ferreira disputan la pelota en el clásico entre Nacional y Peñarol.
Maximiliano Gómez y Lucas Ferreira disputan la pelota en el clásico entre Nacional y Peñarol.
Foto: Ignacio Sánchez.

Peñarol y Nacional le dan continuidad a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 con una nueva edición del clásico, el partido más importante del fútbol uruguayo y que desde las 15:30 enfrentará a los dirigidos por Diego Aguirre con el equipo de Daniel Carreño.

Aguirre vs. Carreño: una historia que ya tiene antecedentes clásicos y enfrentamientos como jugadores

El partido, a disputarse en el Campeón del Siglo soo con público local, contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Más allá de la diferencia que hay en la Tabla Anual —que en la previa es de nueve puntos— y que tiene al Mirasol en lo más alto de la tabla y al Bolso en la séptima posición, el Torneo Clausura los tiene mucho más cerca porque el Carbonero está solo un punto por arriba, aunque cuenta con un partido menos, por lo que para el tricolor es un encuentro clave pensando en recortar distancias en ambas tablas.

Los antecedentes de los clásicos del 2026 indican que el primero del año fue empate —con triunfo de Peñarol por penales— en la Supercopa Uruguaya, mientras que en el marco del Torneo Apertura fue victoria visitante en el Gran Parque Central por 1-0 gracias a un gol de Matías Arezo.

Nacional tiene la presencia de Martirena en sus convocados

Daniel Carreño dio a conocer la lista de futbolistas disponibles de Nacional para el clásico ante Peñarol y en la misma aparece Gastón Martirena, reciente incorporación, que además podría ir desde el arranque.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

El Estadio Campeón del Siglo recibe una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Estadio Campeón del Siglo.
Estadio Campeón del Siglo.
Foto: Estefania Leal.

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