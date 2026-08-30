Peñarol vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del clásico

Peñarol y Nacional le dan continuidad a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 con una nueva edición del clásico, el partido más importante del fútbol uruguayo y que desde las 15:30 enfrentará a los dirigidos por Diego Aguirre con el equipo de Daniel Carreño.

El partido, a disputarse en el Campeón del Siglo soo con público local, contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Más allá de la diferencia que hay en la Tabla Anual —que en la previa es de nueve puntos— y que tiene al Mirasol en lo más alto de la tabla y al Bolso en la séptima posición, el Torneo Clausura los tiene mucho más cerca porque el Carbonero está solo un punto por arriba, aunque cuenta con un partido menos, por lo que para el tricolor es un encuentro clave pensando en recortar distancias en ambas tablas.

Los antecedentes de los clásicos del 2026 indican que el primero del año fue empate —con triunfo de Peñarol por penales— en la Supercopa Uruguaya, mientras que en el marco del Torneo Apertura fue victoria visitante en el Gran Parque Central por 1-0 gracias a un gol de Matías Arezo.