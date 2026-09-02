Agresor de estudiante de Medicina apuñalada "no tenía denuncias previas dentro de la Udelar", dijo decano

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, y el decano de la Facultad de Medicina (FMED), Arturo Briva, brindaron una conferencia de prensa tras el intento de femicidio ocurrido el martes en el edificio anexo del centro de estudios.

Cancela señaló que este miércoles "se decidió dedicar la jornada a reflexión de lo sucedido", convocar a una reunión abierta de la Comisión de Equidad y Género y el jueves habrá una serie de talleres. También "se constituyó un grupo de trabajo para llevar nuevas medidas a llevar en el Consejo Directivo Central", explicó el rector.

Por su parte, Briva indicó que "el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina sesionó de manera extraordinaria para hacer una puesta a punto de la información disponible y conocer detalles de la lamentable situación que se está viviendo". En ese sentido, recordó que se llevó a cabo un sumario por el ataque del joven de 19 años que apuñaló a otra estudiante de la facultad.

El decano de la FMED explicó que la Policía Nacional "asesorará a la facultad si existe alguna oportunidad o posibilidad de mejora". También se trabajará con referentes en temas de acoso y violencia basada en género. Con respecto a las clases, Briva dijo que hubo "un amplio debate" y señaló que este miércoles "no podía ser un día común".

"Buscamos todas las oportunidades de que equipos docentes y estudiantes puedan trabajar con las condiciones de trabajo y estudio. Las actividades en la tarde de este miércoles están suspendidas, vamos a respaldar la propuesta del orden estudiantil de tener una movilización, asambleas y generar espacios para que el orden estudiantil trabaje los temas", aseguró.

Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

Con respecto a la decisión del sumario dispuesto tras la agresión a la joven, Briva aseguró que se inició "porque tenemos una víctima y un agresor, eso hay que investigarlo". "Tenemos ordenanzas, porque esto ocurre dentro de una institución académica, para determinar responsabilidades", agregó.

Para los días jueves 3 y viernes 4 de setiembre la FMED resolvió "encomendar a todas las unidades académicas destinar sus espacios curriculares a trabajar aspectos relacionados con violencia basada en género, acoso y discriminación como forma de reflexión colectiva".

Denuncias previas

Consultado por denuncias previas que tenía el agresor, según testimonios de un grupo de excompañeros del Liceo N°1 de Salinas, Briva sostuvo: "Nosotros no tenemos un sistema que le dé trazabilidad, haga seguimiento de las personas cuando cursan distintos niveles de educación. Entiendo, y me consta, la necesidad que tienen las autoridades de ANEP de enfrentar los mismos desafíos que nosotros. Generar condiciones de estudio y desarrollo personal que puedan ser libres de violencia".

"En ese equilibrio entre lo que queremos preservar y el daño que queremos evitar es que nosotros lo único que podemos hacer es estar atentos a las situaciones que pasan en nuestra institución y colaborar en la medida de lo posible con otras instituciones", añadió. Además, Briva dijo que "dentro de la Udelar", el joven no tenía denuncias previas.

Manifestación en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

El reclamo de ADUR

La Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), publicó este miércoles otro comunicado en el que señalaron que las "mujeres y disidencias" de la universidad vienen "advirtiendo sobre las desigualdades y violencias que atraviesan nuestro tránsito por la vida universitaria".

"Valoramos los avances institucionales para atender estas situaciones, pero su insuficiente abordaje resulta evidente. Somos nosotras quienes seguimos poniendo el cuerpo ante los límites de los protocolos, normativas y dispositivos existentes", consideraron.

En ese sentido, subrayaron que la Udelar "no es ajena" a la violencia basada en género contra las mujeres en la sociedad. "La persistencia de esta violencia y las limitaciones de las respuestas institucionales para prevenirla, abordarla, investigarla, sancionarla y repararla hacen que lejos de constituir una excepcionalidad, forman parte de nuestra experiencia cotidiana", añadieron.

En tanto, consideraron que "las condiciones de vida actuales" que desembocan en "la precarización de la vida y la falta de abordajes a problemáticas de salud mental que de ningún modo puede relativizar la violencia de género ejercida, se intersectan con la violencia basada en género pero no la justifican".

Facultad de Medicina. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Nada justifica la violencia, nada puede relativizar la violencia basada en género que atraviesa nuestra sociedad y la universidad como institución. Este hecho es extremo y violento pero no es excepcional en tanto que las mujeres y disidencias vivimos violencia en la universidad y en la sociedad todos los días", agregaron desde ADUR.

También piden "fortalecer" la institucionalidad de género", así como "capacitar y sensibilizar" a las personas que integran la Udelar en temáticas de igualdad de género "con énfasis en las violencias contras las mujeres".

"Necesitamos también voces y relatos de varones que se impliquen en el cuestionamiento a las masculinidades construidas sobre el dominio, control y violencia, interpelando las prácticas que naturalizan la violencia desde varias posiciones, retomando el problema desde una responsabilidad compartida", acotaron.