Atenas de San Carlos vs. Peñarol en vivo por la Copa AUF Uruguay: seguí en directo el minuto a minuto

Segunda presentación para Atenas de San Carlos y Peñarol en el marco del Grupo A de la Copa AUF Uruguay. El partido a disputarse en el Domingo Burgueño Miguel comenzará a las 20:00 y contará con la transmisión de Directv Uruguay+, DGO y Flow.
Los Carolinos llegan a este encuentro buscando sus primeras unidades tras caer con Danubio en la primera jornada, mientras que el Carbonero intentará abrochar su segundo triunfo tras doblegar por 1-0 a Montevideo City Torque en la primera fecha, más allá de que viene de una dolorosa derrota en el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura.
En el inicio de la segunda fecha del Grupo A, hubo victoria de Montevideo City Torque por 2-0 ante Danubio y así tanto ambos equipos como el Mirasol son líderes con tres unidades, por lo que en caso de sumar en Maldonado, los de Diego Aguirre pasarán a ser únicos líderes de la zona.
La chance de un cruce de hermanos
El partido entre Atenas de San Carlos y Peñarol podría tener cara a cara a los hermanos González. De un lado está Brian y del otro Franco, el "Cepillo". En caso de que ambos estén en cancha, será la primera vez que estén frente a frente en un partido oficial.
Los jugadores disponibles en Atenas
Juan Carlos Carrasco, entrenador del equipo de San Carlos, también definió su nómina con algunas ausencias, pero también con nombres de experiencia como Emanuel Carlos, Fernando Souza o Facundo Vigo.
La lista de convocados de Peñarol
Diego Aguirre apuesta una vez más a contar con futbolistas que no suelen tener demasiados minutos o juveniles en un partido de Copa AUF Uruguay. La lista vuelve a contar con el argentino Gonzalo Gelini que ya sumó minutos en el clásico del fin de semana.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Atenas, por la Fecha 2 de la @CopaAUFUruguay. pic.twitter.com/A8MeNYCClq— PEÑAROL (@OficialCAP) September 2, 2026
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En el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado se cierra la segunda fecha del Grupo A de la Copa AUF Uruguay con el partido que enfrentará a Atenas de San Carlos y Peñarol.