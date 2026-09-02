Atenas de San Carlos vs. Peñarol en vivo por la Copa AUF Uruguay: seguí en directo el minuto a minuto

Segunda presentación para Atenas de San Carlos y Peñarol en el marco del Grupo A de la Copa AUF Uruguay. El partido a disputarse en el Domingo Burgueño Miguel comenzará a las 20:00 y contará con la transmisión de Directv Uruguay+, DGO y Flow.

Los Carolinos llegan a este encuentro buscando sus primeras unidades tras caer con Danubio en la primera jornada, mientras que el Carbonero intentará abrochar su segundo triunfo tras doblegar por 1-0 a Montevideo City Torque en la primera fecha, más allá de que viene de una dolorosa derrota en el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura.

En el inicio de la segunda fecha del Grupo A, hubo victoria de Montevideo City Torque por 2-0 ante Danubio y así tanto ambos equipos como el Mirasol son líderes con tres unidades, por lo que en caso de sumar en Maldonado, los de Diego Aguirre pasarán a ser únicos líderes de la zona.