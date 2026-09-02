"¿Dónde están las instituciones?": movilización de estudiantes tras el intento de femicidio en Medicina

Una multitud se manifestó este miércoles en las afueras del Palacio Legislativo luego del intento de femicidio que tuvo lugar el pasado martes en un edificio anexo de la Facultad de Medicina (FMED), donde un joven apuñaló con un cuchillo a una estudiante que resultó con heridas de gravedad.

A medida que circulaban por la Avenida de las Leyes los manifestantes desplegaron varias pancartas.

En el lugar, el Colectivo de Mujeres Estudiantes de la Udelar (MU-Udelar), así como integrantes de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Escuela de Parteras del Uruguay, leyeron proclamas. Además, tomó la palabra una amiga de la joven que fue agredida.

"No se qué palabras entran para describir el dolor que sentimos todas las que estamos acá presentes, los seres queridos y nuestra amiga. ¿Qué tipo de horror tiene que pasar para que existan límites? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde estaban cuando denunciaron?", dijo en el lugar la amiga de la estudiante atacada.

Relató que son ellas "las que lloran a una amiga" y que el dolor "es propio". "Hoy nos tocó a nosotras, y no sé cómo se hace, pero les pido por favor a todos que no bajen los brazos, que se comprometan con esta lucha y que no haya una próxima, ni en la casa, ni en la calle, ni en la facultad, ni en ningún lado", añadió.

Llamó a prestar atención a las actitudes "naturalizadas" y fijarse "en aquello que no vemos". "Está todo los días, y en un día más, fue cómo apuñalaron a nuestra amiga", sostuvo. "A nosotras se nos detuvo el mundo, y a ella también". acotó.

Preocupación ante intento de femicidio

Por su parte, AEM pidió acompañar a la víctima, a sus amigos y sus familiares. Además, expresaron "preocupación" ante el intento de femicidio.

"Constituye una de las expresiones más extremas de violencia que atraviesa nuestra sociedad y las instituciones", manifestaron.

Aseguraron que se encuentran "profundamente conmocionadas" y añadieron que el ataque "no puede ser considerado como un hecho aislado", ni reducido a "responsabilidades individuales".

Pancartas y carteles fueron desplegados por las estudiantes durante la manifestación. Foto: Estefanía Leal/El País.

"La violencia basada en género es una problemática estructural, como estudiantes del área de la salud, esta realidad nos interpela directamente, no podemos aceptar que estas lógicas continúen reproduciéndose", agregaron.

Para AEM, el intento de femicidio evidencia "la necesidad de preguntarnos qué herramientas institucionales existen para prevenir, detectar y actuar frente a las situaciones de violencia".

"Como futuros profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de construir espacios donde ninguna persona tenga que atravesar situaciones de violencia para poder estudiar, trabajar o desarrollar su vida cotidiana", continuó la proclama.

En otro orden, consideraron "imprescindible" que los derechos de las personas afectadas por el hecho "deben ser respetados". En tanto, desde la Escuela de Parteras señalaron que el intento de femicidio ocurrido en la facultad las "interpela profundamente".

Estudiantes se manifiestan tras intento de femicidio en el anexo de la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

"La violencia de género no es algo ajeno, lejano ni excepcional, está presente en la sociedad que habitamos, en las instituciones y en espacio que deberían ser seguros", aseveraron.

Para la Escuela de Parteras, no se puede pensar en el cuidado de la salud "sin pensar en las condiciones en las que las mujeres viven, estudian, trabajan y construyen sus proyectos de vida".

"Nos pronunciamos desde la tristeza y la indignación, pero también desde la exigencia, porque es necesario hacerse cargo", relataron. En ese sentido, pidieron llamar al hecho como "un intento de femicidio dentro de una institución educativa".

Estudiantes se manifestaron en repudio al intento de femicidio en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

FEUU exige "respuestas institucionales inmediatas"

Por su parte, desde la FEUU manifestaron un "profundo dolor", ante el intento de femicidio. Subrayaron que los espacios educativos "deberían ser entornos seguros", en lo que prime "la integridad de las estudiantes y no la violencia".

"Exigimos respuestas institucionales inmediatas y claras, que esclarezcan la situación, amparen a la compañera y garantice el acompañamiento", subrayaron.

Al mismo tiempo, aseguraron que no se conforman "con un simple suspensión de clases". "Queremos acciones preventivas, espacios de prevención y sensibilización", así como "referentes profesionales para casos de acoso, violencia y discriminación".

Jóvenes en la manifestación. Foto: Estefanía Leal/El País.

"En lo que va del año perdimos a 10 mujeres en manos de femicidas, la comunidad de Udelar, duele, sí, pero lo que se tilda de excepcionalidad, no lo es", agregaron.

Al mismo tiempo, repudiaron las recientes declaraciones del decano de la facultad, Arturo Briva: "La violencia contra las mujeres no es un caso excepcional, es un problema estructural histórico y global, es una emergencia para todas y todos, y es problemática que compete a toda la sociedad en su conjunto, no exclusivamente a las mujeres", añadieron.

Además, manifestaron que "no es posible" eximir a la comunidad de la Udelar "de una problemática que es social".