Adeom denuncia que la IMM tiene el “número más bajo” de funcionarios desde 1990: ¿qué dicen los datos?

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) denunció que la Intendencia de Montevideo (IMM) tiene el “número más bajo” de funcionarios desde 1990 y que los trabajadores sufren de una “precarización laboral”.

El sindicato responsabiliza a las tercerizaciones y a la manera en la que ingresan trabajadores por planes sociales. Pero, más allá de los cuestionamientos de Adeom, ¿cómo evolucionó la plantilla de funcionarios desde que asumió el Frente Amplio (FA)?

En 1990, cuando Tabaré Vázquez asumió como intendente de Montevideo y comenzó la hegemonía frenteamplista en la capital, la comuna tenía 12.500 funcionarios. Actualmente, esa cantidad, con Mario Bergara a la cabeza, está en el entorno de los 8 mil.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

Los primeros años

El gran descenso se dio durante los primeros 15 años de gestión de la izquierda en la capital. El periodo de Vázquez (1990-1995) y los dos de Mariano Arana (1995-2005) fueron los más transformadores.

La cifra de 12.500 funcionarios que había cuando asumió el FA surge de una publicación que hizo la intendencia al final de la década. En cambio, a partir de 1995 hay una serie histórica de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que permite observar la evolución anual.

En 1995 justamente asumió Arana en la comuna. En diciembre de ese año había 11.129 funcionarios. Cinco años después, en 2000, la cifra había bajado a 9.710. Y 2004, el último año completo de su gestión antes de pasarle la posta a Ricardo Ehrlich, terminó con 8.684. Es decir, a lo largo de sus diez años, Arana descendió la plantilla en cerca de 2.500 funcionarios.

Julio de 2004. Danilo Astori, Tabaré Vázquez y Mariano Arana frente a la Casa Blanca (Washington D. C., EE. UU.). Foto: Archivo/El País

Idas y venidas

Las siguientes dos administraciones no continuaron el descenso pronunciado.

El extupamaro Ricardo Ehrlich cerró 2009 con 8.466 funcionarios, doscientos menos que Arana. Pero la comunista Ana Olivera terminó 2014 con 8.863, cuatrocientos más que Ehrlich.

Daniel Martínez volvió al rumbo marcado por las primeras gestiones frenteamplistas. Su periodo, aunque tuvo a Christian Di Candia como intendente al final mientras él se candidateaba a la Presidencia, dejó en 2020 a 8.413 funcionarios.

Carolina Cosse asumió ese año pero recién en noviembre.

Angel, Asteggiante

Años después, al terminar su periodo, la hoy vicepresidenta dejó un leve incremento en la plantilla de la intendencia. El año 2024, el último que tuvo completo su equipo de gobierno, aunque estaba Mauricio Zunino como intendente interino, terminó con 8.582 funcionarios.

Bergara asumió a mediados de 2025 y ese año la cantidad de funcionarios descendió levemente y terminó con 8.417, de acuerdo a la serie histórica del ONSC. El seregnista no se ha planteado como objetivo ni aumentar ni reducir la cantidad de funcionarios, sino evaluar qué es lo que necesita la gestión.

Discusión en la Junta

Según la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, para agosto de este año la intendencia tenía unos 7.930 funcionarios. Fuentes de la comuna confirmaron a El País que efectivamente la cifra real está en ese entorno.

Tejera encabezó una delegación del sindicato el pasado 21 de agosto en la Junta Departamental. Allí, Adeom denunció una “pérdida de puestos de trabajo municipales”

“En los últimos 30 años, desde el año 90 hasta la fecha, este es el período en el que tenemos el número más bajo de trabajadoras y trabajadores municipales”, dijo Tejera.

La líder del sindicato atribuyó este problema a la cantidad de “vínculos laborales” que tiene la intendencia con empresas privadas y planes sociales. Según Tejera, la plantilla de funcionarios “se ve cada vez más reducida”.

Marcelo Abdala y Silvia Tejera. Foto: Leonardo Mainé.

“Esto implica la precarización laboral y también la pérdida de mano de obra calificada para poder brindarle los servicios a la ciudadanía”, continuó.

Tejera aseguró que el sindicato no está en contra de los planes sociales, pero que cuestiona “la modalidad en la que se llevan adelante”: “Estamos hablando de población, en su gran mayoría, con una situación de vulnerabilidad importante, que no tiene un acompañamiento real, están para hacer lo que puedan, muchas veces sin capacitaciones, sin tareas claras, algo que a nosotros realmente nos preocupa”, dijo en la Junta Departamental.

“Reglas de juego”

Ante los planteos de Adeom, un edil blanco les sugirió que acepten un cambio en “las reglas de juego”.

Además de entender que la opción de tercerizar es válida, el nacionalista Eric Spektor opinó que sería “inviable” que quienes ingresen como funcionarios gocen de las mismas compensaciones de los actuales.

El secretario de actas del sindicato, Camilo Clavijo, rechazó su planteo y dijo que los nuevos deberán tener “el mismo salario y los mismos beneficios que tienen los trabajadores de hace diez, 20 o 30 años”.