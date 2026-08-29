Los últimos minutos del casino en manos de la IMM y cómo llegó a ser "el único en el mundo" en dar pérdidas

Falta media hora para que, después de más de cien años, cierre el Casino Parque Hotel de la Intendencia de Montevideo. Todavía hay varias personas frente a los slots, y entre el ruido de las maquinitas, suena Everybody Wants to Rule The World de Tears for Fears.

Walter Páez llevaba 33 años trabajando allí. Empezó como ayudante de mesa en ruleta y fue ascendiendo de a poco durante décadas. El punto máximo al que podía aspirar era ser el gerente del casino. Se presentó a un concurso para el cargo y lo ganó.

Pero cuando le tocó asumir, hace siete meses, la decisión política ya había sido anunciada. El intendente Mario Bergara iba a cerrarlo como casino municipal para que pase a la Dirección Nacional de Casinos.

“La esperanza era dirigir un casino funcional, pero a la hora de asumir ya sabía cuál era el fin. Fue terrible”, cuenta a El País.

“Por ejemplo, hoy entré temprano y la gran tarea fue llevar a destruir todo lo que había sido el fichero del Casino Parque Hotel y los cilindros de las ruletas. Estaban desde la apertura”, continúa Paez.

Cuando empezó a trabajar, el casino funcionaba todavía en el edificio del antiguo Parque Hotel, donde hoy está la sede del Mercosur. En esa época no había slots, solo juegos de paño. “Había otros colores, otros sonidos, otro público. El público de la máquina está como viendo la televisión, al de paño le gusta hablar con el empleado”, dice Paez.

Pero desde la pandemia que no hay juegos de paño. Los funcionarios son los mismos hace tres décadas. El punto al que se llegó este viernes 28 de agosto de 2026 es el resultado de años y años de deterioro y déficit.

Más de cien años

La oposición en Montevideo suele decir que el casino en el Parque Rodó era el “único casino del mundo en dar pérdidas”. ¿Pero cómo llegó a esta situación?

El Parque Hotel fue comprado por la Intendencia de Montevideo en 1915 junto al Hotel Carrasco. El objetivo era contar con un nuevo ingreso económico, principalmente por los casinos de estos hoteles, pero también para gestionar la política turística.

Terraza del Parque Hotel en enero de 1929 Centro de Fotografía de Montevideo

Con el tiempo, los casinos municipales perdieron el monopolio. En los años 90, aparecieron nuevos casinos, con un sistema mixto público-privado, como el del Radisson en el Victoria Plaza y los de Maroñas.

Los de la intendencia no lograron competir y empezó la crisis. En la primera intendencia de Mariano Arana (1995-2000) los casinos tuvieron una ganancia de US$ 15,7 millones. En la segunda (2000-2005), perdieron US$ 13 millones.

Pero el problema no estuvo solo en los números. En estos años apareció una figura que colaboraría en manchar la imagen de los casinos municipales.

Juan Carlos Bengoa dirigió esta área de la intendencia durante el segundo periodo de Arana. Cometió varias irregularidades y fue procesado en 2007 y condenado en 2012.

Durante su gestión, cambió el modelo de los casinos y empezó a arrendar tragamonedas en lugar de comprarlas. Firmó contratos irregulares, que generaron pérdidas para la intendencia, con empresas donde trabajaban personas vinculadas a él.

Entre 2007 y 2011, los casinos perdieron US$ 5,7 millones.

El casino del Hotel Carrasco cerró en 2009 y en 2013 reabrió pero gestionado por privados que le pagan a la intendencia un canon.

Mejora y nueva sede

En 2012, la situación cambió. Hasta 2019, los casinos dieron ganancias. Tuvo un rol clave Hugo Gandoglia, que dirigió esta área de la intendencia desde 2007 hasta 2020.

El Parque Hotel, que devolvía alrededor de US$ 2 millones anuales, cambió de sede. Dejó el antiguo edificio y pasó a la vecina Casa de Andalucía donde estuvo hasta este viernes. La intendencia invirtió US$ 5 millones para adecuar el local.

Interior del Casino Parque Hotel hace más de 10 años Intendencia de Montevideo

Pero más allá de los números superavitarios, año a año Gandoglia veía un descenso sostenido en los ingresos. Y en este contexto, en 2019, planteó que el próximo intendente debía decidir si tenía “sentido” seguir con el casino del Parque Hotel.

“Me parece que no hay que cometer el error, que alguna vez ya se cometió, de demorarse mucho en la toma de decisiones”, planteó en entrevista con El País.

Los juegos de paño iban “en picada”, el casino no podía con la competencia y había un problema ideológico. “Yo no tengo ningún interés en promover el juego, el gobierno de Montevideo no tiene interés en promover el juego”, dijo Gandoglia.

La caída pospandemia

La pandemia del coronavirus dejó al casino en la senda deficitaria de la que no pudo escapar.

Durante varios meses en 2020 y 2021 estuvo cerrado y reabrió operando con la mitad de su capacidad. Dio déficit esos años y también los siguientes. La gestión de Carolina Cosse tenía la intención de reabrir progresivamente los juegos de paño, pero no sucedió.

Eventualmente, el Casino Parque Hotel se volvió uno de los principales puntos de crítica de la oposición montevideana, especialmente de Martín Lema, que fue candidato a intendente por la Coalición Republicana en 2025. Sin embargo, el ganador de esas elecciones, Bergara, no quiso cerrarlo, sino que pasara a la Dirección Nacional de Casinos, en el Ministerio de Economía.

Mario Bergara, intendente de Montevideo, y Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez

La intención era que el traslado, negociado, sucediera a fines de 2025, pero se fue posponiendo. “Es demostrativo de cómo Bergara maneja las cosas”, critica el edil blanco Juan Ignacio Abdala, en diálogo con El País.

Pero finalmente, este viernes cerró el casino como existió durante más de 100 años. El intendente explicó que generaba un déficit anual de US$ 2,5 millones y que con esa cifra, sumada a los ingresos por vender las máquinas y arrendar el edificio, se financiará el retiro anticipado de los trabajadores. De los 46 funcionarios, solo once seguirán trabajando en la intendencia y serán repartidos en distintas áreas.

En su última semana, el casino funcionó con un horario distinto: de 14:00 a 20:00. Así que este viernes, los clientes habituales ya sabían cuándo se tenían que ir. Aun así, minutos antes del cierre, una voz habló por un altoparlante.

Avisó que era “el último día del Casino Parque Hotel” y que en las próximas semanas funcionará allí Casinos del Estado. “Mil veces gracias a todos nuestros clientes y amigos. Será hasta siempre”. El mensaje terminó y se oyeron aplausos. Los funcionarios avisaron a los últimos clientes que era momento de ir a cobrar los créditos. Luego, el casino se vació.

