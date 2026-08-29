Gabriela Valverde pidió disculpas por dichos sobre Larrañaga: “No fue mi objetivo responsabilizar a nadie"

La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, pidió disculpas este viernes por sus declaraciones sobre la consigna “orden de no aflojar”, utilizada durante la gestión del exministro Jorge Larrañaga, y aseguró que nunca tuvo como objetivo responsabilizar al exjerarca ni a ninguna otra persona por los suicidios de policías o por situaciones de violencia institucional.

“Ofrecer mis disculpas. No fue mi objetivo responsabilizar a nadie, a ninguna persona, sobre los suicidios y sobre la violencia institucional”, dijo Valverde en el programa Lado B de TV Ciudad. La jerarca sostuvo que en sus declaraciones anteriores ni siquiera había mencionado a una persona en particular, sino que buscó referirse a cómo determinadas expresiones pueden repercutir en quienes las reciben.

“Hay frases cotidianas que van calando y uno no sabe cómo las personas las trabajan”, señaló.

Valverde reconoció además que el hijo de Larrañaga y dirigentes del Partido Nacional pudieron haberse sentido afectados por sus declaraciones. “Entiendo que el hijo de Jorge Larrañaga y dirigentes de su fuerza política se pudieron haber sentido lastimados”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que no es su intención generar enfrentamientos políticos y remarcó que su forma de actuar es conocida por dirigentes de distintos sectores. “No es mi estilo, me conocen muy bien Javier García, con quien he tenido conversaciones, Andrés Ojeda también. Estoy segura de que saben que no es mi estilo, nunca lo fue ni lo va a ser”, sostuvo.

La subsecretaria agregó que ocupa un cargo en un ministerio cuya función también implica preservar la convivencia. “No soy así y ostento un cargo de un ministerio que tiene que conservar la convivencia pacífica”, afirmó.

Carlos Negro y Gabriela Valverde en la reunión de bancada del Frente Amplio. Foto: Ignacio Sánchez.

La explicación de la subsecretaria

Valverde explicó que sus declaraciones buscaban contextualizar el impacto que pueden tener determinadas frases instaladas socialmente, y puso como ejemplos expresiones como “los varones no lloran” o “el que te pelea te quiere”. También mencionó el ámbito deportivo, donde es habitual pedirles a los futbolistas que “lo den todo”.

“Son frases. La orden de no aflojar, no porque él la haya querido poner así, pero hay expresiones en la vida cotidiana que van calando. Uno no sabe desde la emocionalidad de las personas cómo eso se puede trabajar”, explicó.

La jerarca sostuvo que su planteo se enmarca en una discusión sobre las condiciones de trabajo de los policías y la necesidad de abordar situaciones de violencia dentro de la institución. “El Ministerio del Interior y la Policía han tenido hechos de mucha violencia que han sido denunciados”, afirmó.

Jorge Larrañaga. Foto: Leonardo Mainé

En ese contexto, defendió la necesidad de trabajar sobre la formación y el bienestar de los efectivos policiales. “Estamos trabajando con personas que tienen que estar aptas para reprimir el delito, pero sobre todo para sentir empatía sobre quien sufre una violencia”, señaló.

“Quiero policías sensibles, que les duela el dolor ajeno, porque ahí es donde van a actuar. Y quiero policías que sean bien tratados donde van a actuar”, agregó.

Las nuevas declaraciones de Valverde se producen luego de que sus dichos sobre la consigna de Larrañaga, en diálogo con Búsqueda, generaran críticas desde la oposición. Entre otros cuestionamientos, se le reclamó que pidiera disculpas por vincular la expresión del exministro con situaciones de suicidio y violencia dentro de la Policía. El senador Javier García habló de "cobardía política", y Ojeda señaló que fue "un semejante disparate".