“Cuchillos” y “armas” en el Cementerio del Norte: Adeom denunció violencia en Necrópolis y policlínicas

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) denunció que las policlínicas y el Servicio de Fúnebre y Necrópolis son las unidades de la intendencia que sufren "más situaciones de violencia a través de los usuarios".

Durante su participación en la Junta Departamental, la secretaria general del sindicato, Silvia Tejera, se refirió a una situación específica en el Cementerio del Norte. "La semana pasada, en el marco de un servicio que estaban brindando, se inició una discusión; había cuchillos, había armas", dijo el pasado 21 de agosto ante los ediles, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

"Nosotros habíamos logrado hace unos años la presencia de la Guardia Republicana. ¿Dónde está la Guardia Republicana? No estaba. Entonces, necesitamos que nos den las garantías también", continuó.

Respecto a las policlínicas, Tejera dijo que tuvieron "reconocimiento cero", pese a su rol protagónico durante la pandemia. Además, aseguró que las situaciones de violencia son muy comunes allí.

"Si fueran a cerrar por cada vez que los compañeros reciben insultos, amenazas, golpes en los escritorios, no podrían funcionar. Lo venimos denunciando; no hemos tenido respuesta", afirmó la secretaria general del sindicato.

Tejera entiende que la intendencia ve a sus trabajadores "como un número" y no como personas. "También vale el salario emocional de preguntar a un compañero que tuvo una situación, al que le dieron un culatazo en la cabeza y lo desvanecieron, para saber si está bien".

Por otra parte, dijo que en el Departamento de Desarrollo Ambiental (que incluye Saneamiento y Limpieza) hacen "caso omiso" a los reclamos y situaciones de violencia que sufren sus funcionarios.

El "desmantelamiento"

La líder del sindicato afirmó también que la intendencia está haciendo un "desmantelamiento" del Servicio Fúnebre y Necrópolis.

Dijo que "al igual que toda la intendencia" no está recibiendo nuevo personal, pero que por cómo es el trabajo en esta área "afecta mucho más" a los trabajadores. Cuestionó, además, la "falta de empatía" de la comuna.

"A modo de anécdota, hace unos dos meses entraron dos compañeros nuevos al Servicio Fúnebre y Necrópolis. La primera tarea que les mandaron a hacer fue ir al horno crematorio; los compañeros renunciaron", sostuvo Tejera.

Afirmó que el sindicato pidió en reiteradas ocasiones mesas bipartitas por este servicio, pero que la intendencia las "dilata en el tiempo".

Tejera pidió que se cumpla un convenio vigente para estos trabajadores que implica resguardarlos de los "riesgos psicológicos" que tienen por su tarea.

Ante una pregunta del edil blanco Eric Spektor sobre cómo es el trabajo en los días de lluvia, Tejera dijo que los trabajadores usan "bolsas negras de basura para no mojarse", porque no tienen otra muda de ropa para ponerse.

¿Qué dice la intendencia?

Ante una consulta de El País, la intendencia no respondió sobre el presunto hecho con cuchillos y armas de fuego que denunció Adeom. Sí hablaron sobre el estado de Necrópolis y Fúnebres. El mismo día que Adeom fue a la Junta Departamental, el departamento del que depende esta área, Desarrollo Social, compareció ante los ediles por la Rendición de Cuentas 2025.

Allí, el edil blanco Gonzalo Gómez recordó un plan de obras para mejorar los cementerios que fue anunciado en 2023 con un gasto previsto de $ 100 millones. "Nunca llegó y fue un quinto del total en el año 2024, es decir, $ 22 millones", dijo el edil. Preguntó, también, cuánto dinero se invirtió en cementerios en 2025.

Gómez señaló que los ingresos de Necrópolis fueron de $ 153 millones. La venta de nichos implicó un ingreso de $ 14 millones, el doble de lo que había sucedido en 2024. "¿Por qué se dio este aumento?", continuó el nacionalista.

La directora de Salud, María Noel Battaglino, respondió que ese aumento se debió a una "campaña" para "mejorar la venta".

Battaglino también contestó que la inversión en esta área fue de $ 2.130.000, principalmente en una cámara de frío.

De todas formas, la jerarca añadió que obras de iluminación, caminería y mantenimiento fueron hechas por trabajadores y van al rubro de "funcionamiento" y no de inversión.

Entre varios trabajos que se hicieron en 2025 en el Cementerio del Norte, Battaglino destacó la mejora en iluminación.

"Como ustedes saben, lamentablemente, se han sufrido situaciones de vandalismo, y la iluminación y la seguridad son dos elementos fundamentales para tratar de evitar esa situación", explicó.

Por otra parte, el también edil blanco Nicolás Botana preguntó si se va a trabajar en la “erradicación” de los tubulares en este cementerio.

“Siempre que los veo me pregunto cómo puede ser que eso siga existiendo y que haya gente que tenga que ser enterrada en condiciones tan indignas”, dijo Botana.

La zona de los nichos tubulares en el Cementerio del Norte. Foto: Leonardo Mainé.

Battaglino dijo que entendía el planteo, pero señaló que hay más de 3 mil tubulares. “Por el momento, no está proyectado hacer cambios con este volumen de situación. Sí hay presupuesto asignado para mejoras en todo lo que tiene que ver con el entorno y con la caminería”, respondió.

Por otro lado, sobre la atención de salud mental de los trabajadores de Fúnebres y Necrópolis, consultada al respecto, la jerarca dijo que ingresó una nueva psicóloga.