Orsi volvió sobre sus dichos por intento de femicidio en la Facultad de Medicina: "No es ningún hecho aislado"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , dijo este viernes que se “forzó” el contexto de sus declaraciones del día anterior, cuando se refirió al intento de femicidio ocurrido el martes en la Facultad de Medicina (FMED).

Consultado el jueves sobre la eventualidad de nuevas medidas de seguridad en los centros educativos, Orsi había respondido que no se le ocurren porque “son casos muy aislados”. Ese comentario generó rechazo entre estudiantes de la FMED, que resolvieron continuar con la medida de ocupación del edificio.

Orsi aseguró que el intento de femicidio en Medicina es "un caso aislado". "Acá el tema de fondo es la violencia", dijo y destacó el trabajo de Secundaria en la denuncia en el liceo en 2024. "A veces son bombas de tiempo que no necesariamente se tiene un diagnóstico claro",… pic.twitter.com/Mm0ILJNuZK — Subrayado (@Subrayado) September 3, 2026

En ese sentido, el mandatario volvió sobre el tema y sostuvo que no pretendía aclararse porque “quedó claro” lo que dijo: “Se me preguntó sobre si el sistema de Secundaria había estado a la altura. Yo dije que para la educación secundaria, por lo que había ocurrido, había sido un hecho aislado”, explicó.

Y reafirmó: “La violencia de género no es ningún hecho aislado. Yo dije acá hay un problema de violencia dirigido a la mujer, capaz que me faltó precisar eso, pero el tema de violencia de género no es ningún hecho aislado (...) Ahora, uno puede forzar el contexto, pero tampoco tanto”.

🗣 El presidente de la República, Yamandú Orsi, manifestó: “la violencia de género no es un hecho aislado; no hay justificación, es violencia de género”, sobre caso en facultad de Medicina. pic.twitter.com/u7TA2x7hs4 — Noticias 5 (@5noticiasuy) September 4, 2026

Orsi también repitió que, por sus años como docente, habló con funcionarios que trabajaron en el Liceo N°1 de Salinas cuando el atacante de la Fder fue objeto de denuncias en ese centro educativo por parte de sus compañeros. Los docentes le transmitieron “cómo fue manejado el tema con las herramientas que tenían”.

Por eso es que, entendiendo que las situaciones conflictivas del joven habían comenzado en ese Liceo, dijo que fue un “hecho aislado” para “no generalizar”. No obstante, el presidente recordó que la violencia de género “es de todos los días” y “pasa en cualquier lado”.

“No responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con algo cultural”, cerró.