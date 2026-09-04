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El País Información Política

Orsi volvió sobre sus dichos por intento de femicidio en la Facultad de Medicina: "No es ningún hecho aislado"

El presidente recordó que la violencia de género “es de todos los días” y ocurre en diversos ámbitos. “No responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo”, cerró.

El País
El País
04/09/2026, 15:07
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Presidente Yamandú Orsi
Presidente de la República, Yamandú Orsi.
Foto: Estefanía Leal/El País.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo este viernes que se “forzó” el contexto de sus declaraciones del día anterior, cuando se refirió al intento de femicidio ocurrido el martes en la Facultad de Medicina (FMED).

Consultado el jueves sobre la eventualidad de nuevas medidas de seguridad en los centros educativos, Orsi había respondido que no se le ocurren porque “son casos muy aislados”. Ese comentario generó rechazo entre estudiantes de la FMED, que resolvieron continuar con la medida de ocupación del edificio.

"Lo central es la educación sobre la violencia", dijo Orsi sobre intento de femicidio en Facultad de Medicina

En ese sentido, el mandatario volvió sobre el tema y sostuvo que no pretendía aclararse porque “quedó claro” lo que dijo: “Se me preguntó sobre si el sistema de Secundaria había estado a la altura. Yo dije que para la educación secundaria, por lo que había ocurrido, había sido un hecho aislado”, explicó.

Y reafirmó: “La violencia de género no es ningún hecho aislado. Yo dije acá hay un problema de violencia dirigido a la mujer, capaz que me faltó precisar eso, pero el tema de violencia de género no es ningún hecho aislado (...) Ahora, uno puede forzar el contexto, pero tampoco tanto”.

Orsi también repitió que, por sus años como docente, habló con funcionarios que trabajaron en el Liceo N°1 de Salinas cuando el atacante de la Fder fue objeto de denuncias en ese centro educativo por parte de sus compañeros. Los docentes le transmitieron “cómo fue manejado el tema con las herramientas que tenían”.

Por eso es que, entendiendo que las situaciones conflictivas del joven habían comenzado en ese Liceo, dijo que fue un “hecho aislado” para “no generalizar”. No obstante, el presidente recordó que la violencia de género “es de todos los días” y “pasa en cualquier lado”.

No responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con algo cultural”, cerró.

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