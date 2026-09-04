"Un mal que aqueja a la sociedad": Rafael Radi lamentó el intento de femicidio en la Facultad de Medicina

El científico uruguayo y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina (CEINBIO), Rafael Radi, se refirió este viernes en En Clave País al intento de femicidio que tuvo lugar el pasado martes en el centro educativo, donde un joven de 19 años atacó con un cuchillo a una compañera de curso.

Radi contó que él se encontraba en el edificio central de la facultad terminando una reunión de trabajo a la hora de la agresión. Relató que en determinado momento, comenzó a recibir mensajes de docentes que se encontraban en el edificio anexo (donde ocurrió el ataque). "Obviamente [había] conmoción, es un hecho horrendo", indicó.

"La facultad ha estado cerca de la familia yendo al hospital directamente en comunicación con los padres, la institución ha sido movilizada y el Consejo de la Facultad de Medicina sacó una declaración muy extensa, por lo que institucionalmente se respondió", dijo Radi.

Rafael Radi En Clave País. Foto: Mateo Vázquez/El País.

Detalló que se sumó a lo dispuesto por el Consejo de la Facultad, de suspender las clases los días miércoles, jueves y viernes para "dar espacio a la reflexión, el intercambio y tratar de entender lo que pasó".

Aún así, consideró que "evidentemente hay procesos que pueden optimizarse", dentro de la facultad. "Todos estamos conmocionados y muy golpeados por esto", acotó.

"Hace 45 años que estoy en la facultad y lo que he vivido es que es una institución básicamente segura", sostuvo. "Dentro de lo que es la Facultad de Medicina propiamente dicha, nunca hubo un evento de este tipo, sí hubo algunos robos violentos por fuera, pero nunca a un nivel de criminalidad de este tipo", aseveró.

Rafael Radi En Clave País. Foto: Mateo Vázquez/El País.

En ese sentido, Radi consideró que se trató de un evento "que antes no nos había pasado nunca en los edificios del centro Goes de la facultad". "Obviamente este es un mal que aqueja a la sociedad toda, hay un problema gravísimo instalado en nuestra sociedad", añadió.

Seguridad universitaria y el dilema del acceso al recinto

El científico consideró que este problema es "complejo", y que las soluciones son "multidimensionales". "Cada vez que nos pasa esto, se nos exige repensar un montón de cosas y ver si hubo instancias donde se podría haber trabajado mejor, seguramente sí", subrayó.

"Estamos todos preocupados y golpeados, fue un momento espantoso, nos llegaban las fotos, bajamos y ya estaba la Policía y la ambulancia, algo inédito para nosotros", explicó. "El tema de la seguridad hay que estudiarlo y discutirlo mucho, porque también puede implicar cerrar más la institución hacia el exterior. Se puede mejorar en Seguridad, sin cerrar por ejemplo, poniendo más cámaras más vigilantes, y eso no implica cerrar más la institución", concluyó.

El relato del padre de la estudiante agredida en Medicina

Mauro Fontes, padre de la estudiante de la Facultad de Medicina que fue atacada el pasado martes, dio detalles del estado de salud de su hija y cómo avanza su recuperación.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el hombre relató cómo se gestó el ataque del joven a su hija. "Le pidió para alejarse solos, amigas de ella le dijeron que no, que no se iban a mover de ahí, pero [el joven] consiguió estar en un momento solo con ella mano a mano, y abrir un bolso con un cuchillo y tirársele arriba y empezar a apuñalarla", relató

Añadió que luego de que personas llamaran a la madre de su hija para avisarle, la joven pidió hablar con ella para comunicar que eran "cortes superficiales".

Mauro Fontes, padre de la joven atacada en la Facultad de Medicina. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Por otro lado, explicó que su hija se encuentra en buen estado de salud. Hace actividades como bañarse y vestirse con normalidad, y suele bajar del centro asistencial donde se encuentra internada "para hacer sociales" con personas que se encuentran acampando en las afueras del lugar.

"No tiene lesiones internas en sus órganos, tampoco lesión en la vista", agregó. Sin embargo la joven presenta un corte en un lado de su cara, su nuca y parte de uno de sus brazos.

"El brazo lo tiene con un cabestrillo para tener quietud, porque tiene tendones de los dedos y su brazo cortados", detalló. Fontes destacó que su hija no se fracturó ni perdió la vista.

"Todo lo que se cortó se curó, se reconstuyó", subrayó.

La relación con el agresor y el reclamo por la tipificación del hecho

Con respecto al atacante, Fontes dijo que se "notaba" que era "un muchacho retraído". "[Su hija] lo quería reintegrar, trataba de sentirse una persona cercana, nunca tuvo relación amorosa de ningún tipo, eran compañeros", sostuvo.

"No sé si insistir un poco por la parte de atentado o femicidio. Contado por ella, [el joven] la llevó a un lugar solo y casi sin mediar palabra la atacó, si eso no es un intento de femicidio, ¿qué es?", cuestionó.