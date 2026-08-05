Universidad de Brasil reconoce la trayectoria de Rafael Radi al concederle el título de Doctor Honoris Causa

El consejo de la Universidade Estadual de Campinas, ubicada al norte de Sao Paulo, en Brasil, aprobó el pasado martes el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa al investigador uruguayo Rafael Radi, quien se desempeñó durante la pandemia de Covid-19 como coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del gobierno entre abril de 2020 y junio de 2021.

Desde la Universidad de la República (UdelaR), celebraron la distinción a Radi y consideraron que este nombramiento "reconoce su extensa y destacada trayectoria, así como sus aportes fundamentales en la investigación en biomedicina y bioquímica humana".

Se trata de la tercera distinción de este estilo que recibe Radi. Ya que previamente, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Autónoma de Madrid le habían otorgado el título de Doctor Honoris Causa en 2016 y 2020 respectivamente.

Rafael Radi, cientifico uruguayo presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Aprobación unánime y respaldo del Instituto de Biología

Según detallan desde la UdelaR, quien propuso que Radi recibiera el título de Doctor Honoris Causa fue el Instituto de Biología de la Unicamp, cuya congregación aprobó la iniciativa de marzo de 2026 por unanimidad. Luego, una comisión designada por el rectorado realizó un informe en el que ratificó los logros del científico.

"El informe de la comisión evaluadora resalta que la producción y el impacto de la obra de Radi lo posicionan en la cúspide de la biomedicina internacional, figurando entre los científicos más citados de América Latina", destacan desde la UdelaR.

Por otro lado, hacen énfasis en el "liderazgo institucional" de Radi en Uruguay como jefe del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, así como su carácter de fundador de la Acadamia Nacional de Ciencias del Uruguay.

Rafael Radi, bioquímico y biomédico que preside la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

El rol clave del excoordinador del GACH durante la pandemia

En la misma línea, entre los fundamentos para el reconocimiento a Radi se encuentra su trabajo durante la pandemia de Covid-19. "Bajo su liderazgo, el GACH elaboró más de 90 informes científicos que guiaron las decisiones públicas en salud, gestión de datos y mitigación del virus", destacaron.

En ese sentido, consideran que la estrategia liderada por el cíentífico permitió al país "sostener un modelo de respuesta caracterizado por el principio de la adherencia informada y voluntaria a las medidas sugeridas de salud pública".

Asimismo, destacan que se haya evitado el confinamiento obligatorio, así como el posicionamiento del país "como un referente en la gestión científica de la crisis sanitaria".

"Con esta resolución adoptada por el Consejo Universitario de la Unicamp, la universidad paulista distingue una carrera guiada por el rigor metodológico, la excelencia científica, la formación de capacidades locales y la defensa de la ciencia como bien público", celebró la UdelaR.