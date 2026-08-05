MSP reabrió agenda por vacunación de meningococo: hay cupos disponibles para el sur del país

El Ministerio de Salud Pública (MSP) volvió a abrir este miércoles por la tarde la agenda para vacunarse contra el meningococo y habilitó nuevos cupos para la región sur del país, que abarca Montevideo y Canelones.

Los últimos turnos para obtener las dosis de MenFive en la región sur se habían terminado rápidamente el lunes, y el martes no se abrieron nuevos cupos.

Vacuna. Foto: Canva.

¿Cómo agendar la vacuna contra el meningococo?

Se puede acceder a la agenda para la vacuna en línea, a través de la página web del MSP.

Una vez dentro de la página, se puede agendar por región:



Sur (Canelones y Montevideo)

Este (Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado)

Oeste (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano)

Norte (Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó)



Una vez que se le da clic a la región, se debe seleccionar la ubicación deseada y luego completar los siguientes datos:

Tipo de documento de la persona a recibir la vacuna

Número de documento

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico



Luego, se deben aceptar los términos de la cláusula que aparece en pantalla y contestar la pregunta de verificación de seguridad. Para finalizar, hacer clic en "confirmar reserva".

Una vez hecho el registro, es importante que las familias lleven la cédula de identidad del niño o adolescente anotado al vacunatorio, ya que allí se procederá a la verificación de que el joven agendado es que va a recibir la dosis gratuita de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y.

Estrategia de vacunación del MSP

Durante la jornada del lunes llegaron 300.000 dosis que permitirán cubrir a estos grupos etarios y comenzar a incluir a los que resta incorporar: de 2 a 8 años y de 16 a 18, comunicaron desde Presidencia, recordando además que los menores de 2 años ya reciben una vacuna, ya que está incluida en su esquema de vacunación de forma gratuita

Por otra parte, el gobierno prevé añadir al resto de los grupos etarios que resta inmunizar: los niños de entre 2 y 8 años y los adolescentes de entre 16 y 18. Sin embargo, todavía no hay fecha establecida para el registro web de estos grupos.

Después de esa llegada de vacunas, se sumarán otras 40.000 dosis que arribarán a Uruguay cerca del 20 de agosto.