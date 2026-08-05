La inflación en 12 meses a julio queda estable en 4,27% y sigue dentro de la meta del BCU
El Indice de Precios al Consumidor de Uruguay mostró de 0,1% durante julio, levemente por debajo de las expectativas de mercado (0,16%), amortiguado por la baja de los precios de los combustibles.
El Índice de Precios del Consumo (IPC) registró un aumento mensual de 0,07% en julio, acumulada en el año de 3,40% y en los últimos 12 meses de 4,27%, según publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esto la inflación sigue en torno a la meta del Banco Central (BCU) de 4,5%, que ayer anunció una reestructura organizativa.
Las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,17), Ropa y Calzado (-0,06), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,06), Transporte (-0,18), y, Restaurantes y servicios de alojamiento (0,05), según el INE.
En Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una suba de 0,66% en el mes de julio, el detalle es el siguente:
. Cereales y productos a base de cereales: 1,07% Se registran aumentos de precio en Galleta de campaña (2,75%), Alfajores (8,54%) y Cereales (4,18%).
• Carne y otros productos derivados: 0,44% Se registran aumentos de precio en Nalga (2,36%), Carne picada (2,02%) y Chorizos (2,36%), y; bajas en Cuadril (-3,04%) y Asado de tira (-0,68%) y Pollo, cortes sin hueso (-1,84%).
• Pescados y otros mariscos: 2,10% Se registran aumentos de precio en Pescado enlatado (6,51%).
• Leche, otros productos lácteos y huevos: -1,00% Se registran bajas de precio en Yogurt común (-3,51%), y en Huevos de gallina (-1,84%).
• Frutas y frutos secos: -1,66% Se destacan las bajas de precio en Limones (-15,87%), Naranjas (-3,15%) y Manzanas (-1,78%).
• Hortalizas, tubérculos y legumbres: 4,23% Se destaca los aumentos de precio en Morrones (26,41%), Berenjenas (57,16%), Tomates (33,91%); y bajas en Zanahorias (-5,66%) y Papas, papines (-3,63%).
Ropa y calzado (-2,63%):
• Se destacan las bajas de precio por el comienzo de la liquidación de temporada otoño-invierno: Prendas para hombre (-1,28%), Prendas para mujeres (-6,48%) y Calzado para mujeres (-4,48%).
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles:-0,47
• Se explica básicamente por la baja en el precio de la recarga de garrafa de Supergás (-7,60%).
Transporte (-1,58%)
• En la variación de esta división inciden, fundamentalmente, las bajas en el Gasoil (-4,99%) y la Nafta (-5,02%). Al mismo tiempo, se observan aumentos en Pasaje de avión (6,73%).
Restaurantes y servicios de alojamiento (0,51%)
• La variación refleja, más que nada, los aumentos de precio en Restaurantes, cafés y similares (0,49%), destaca el INE.
IPC subyacente
En julio de 2026, la variación mensual del IPC con exclusiones (sin verduras, frutas, combustibles, tarifados y administrados) fue de 0,36%. Por su parte, la variación en los últimos 12 meses fue de 3,89%.
Según Aldo Lema, socio de Vixion Consultores, si bien la inflación fue 0,1% mensual (por la baja de combustibles) y se mantuvo en 4,3%interanual, los indicadores de inflación subyacente se aceleraron al entorno de 0,5% mensual desestacionalizado y a alrededor de 4,5% anual, señaló en su cuenta en X.
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