"Lo central es la educación sobre la violencia", dijo Orsi sobre intento de femicidio en Facultad de Medicina

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este jueves al intento de femicidio ocurrido el martes en la Facultad de Medicina, cuando un estudiante de 19 años atacó y apuñaló a una compañera de carrera.

“Acá el tema de fondo es la violencia. El tema de salud mental es un capítulo, pero hay uno central que es cuando nos educamos, nos forman o nos inculcan pautas de violencia”, sostuvo durante una rueda de prensa en la Gala de Endeavor.

Comentó que al enterarse de la noticia se puso en contacto con sus “colegas” de la educación -dado sus años como profesor de historia- y con “implicados directos”, ya que el atacante concurrió como estudiante al Liceo N°1 de Salinas, donde el mandatario reside.

“Incluso hablé con gente de Secundaria que alguna vez intervino en un caso particular de este estudiante y me consta que se trabajó el tema. Ellos lo comunicaron”, afirmó Orsi.

Alumnos de ese liceo habían emitido el miércoles un comunicado donde afirmaron que “jamás” fueron “respaldados ni protegidos” ante reiteradas situaciones de acoso sexual y violencia verbal por parte del detenido. En las últimas horas también se difundieron audios de las autoridades liceales en una reunión con los estudiantes, donde transmitieron que no se lo suspendería por esas denuncias. El País se comunicó con Secundaria, que declinó hacer declaraciones por el momento.

Ante la pregunta de si hubo fallas en el sistema educativo que no permitieron evitar el desenlace del martes, el presidente dijo que “puede” ser que sí.

“Lo que pasa es que los centros de educación necesitan equipos multidisciplinarios, y en esa época cuando ocurrió en Secundaria no había. Se trabajó con lo que se tenía, pero se trabajó de manera muy profesional. A veces son bombas de tiempo que no necesariamente se tiene un diagnóstico claro”, expresó.

Sobre la eventualidad de nuevas medidas de seguridad en los centros educativos, Orsi respondió que no se le ocurren porque “son casos muy aislados”.

“Basta mirar lo que pasa en países mucho más desarrollados, donde hay catástrofes que ocurren, para entender que es un tema delicado”, cerró.