Álvaro Delgado confirmó que se reunirá con Yamandú Orsi: "Lo importante no es la foto, sino el contenido"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, confirmó este jueves que se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, seguramente la semana próxima. La decisión se da después de idas y vueltas sobre el encuentro que el mandatario había convocado con líderes de todos los partidos de la oposición. Finalmente, está previsto que el viernes reciba en Torre Ejecutiva a Andrés Ojeda (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto).

"Nos llamó el presidente para decirnos que, después del pedido que nosotros hicimos en aquel momento, y después de las declaraciones absolutamente fuera de lugar del Frente Amplio vinculando a Luis Lacalle Pou. Pedimos postergación de la reunión que iba a ser en conjunto. Nos transmitió que su idea era ir convocando a los partidos políticos de a uno", expresó Delgado en rueda de prensa.

"Todavía no hemos sido convocados. Seguramente en algún momento de la semana que viene, o de la siguiente, seremos convocados. Lo importante de esta reunión no es la foto, sino el contenido. Veremos cuál es el contenido de la reunión", agregó. Por otro lado, Orsi recibirá el lunes en la mañana al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Delgado aseguró que "el Partido Nacional es un partido de diálogo". "Era importante bajar un poco la espuma y generar un poco de clima. Los diálogos se construyen, sobre todo para que sean útiles", añadió.

La conferencia de prensa que el Frente Amplio organizó el pasado lunes 24, donde se denunció que hubo “hechos de apariencia delictiva graves” y "responsabilidades políticas" en el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama generó un profundo malestar entre los blancos. En particular las abundantes referencias al expresidente Luis Lacalle Pou, considerado "el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo", como declaró el senador Nicolás Viera. Sin embargo, finalmente se confirmó que habrá encuentro entre Orsi y Delgado.

Álvaro Delgado y Yamandú Orsi se abrazan durante un acto patrio en Florida. Foto: Leonardo Mainé/El País

Delgado destacó encuentro de Orsi con intendentes

Además, el presidente del directorio nacionalista calificó de "imprescindible" el encuentro que Orsi tendrá con los 19 intendentes el jueves 10 de setiembre."Hablé con (Carlos) Enciso, presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Florida, y con varios intendentes del Partido Nacional. Era una instancia que estaba prevista hace tiempo, que se coordinó para hacerla la semana que viene", explicó Delgado.

"Son temas que apoyo, un Fondo de Emergencia para Emergencia Climática y fondos de inversión y temas de fondos de desarrollo del interior y cómo se van a distribuir. Temas importantes, me parece clave que las intendencias puedan tener instancias con el Poder Ejecutivo", afirmó el líder blanco.

El encuentro será en la estancia presidencial de Anchorena en Colonia. Se dará en la previa de lo que será el discurso del mandatario

ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar entre el entre el 22 y el 28 de setiembre. Allí se prevé que el mandatario pronuncie un discurso, al igual que en la pasada Asamblea General que tuvo lugar el 23 de setiembre de 2025.