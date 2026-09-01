Yamandú Orsi se reunirá con los 19 intendentes en Anchorena: cuándo será el encuentro y qué temas tratarán

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantendrá el jueves 10 de setiembre una reunión con los intendentes de los 19 departamentos en la estancia presidencial Anchorena en Colonia.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El País en diálogo con el intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, el encuentro del mandatario con los jerarcas departamentales se había gestado tiempo atrás.

"Era una vieja invitación no concretada, de agenda abierta y distendida, supongo que asado mediante al mediodía", detalló Enciso. Según explicó, existe en los intendentes interés en "avanzar" en cuestiones vinculadas a la emergencia climática, el fenómeno de El Niño y un "fondo de inversiones".

Carlos Enciso en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Enciso reiteró que la reunión no pudo ser posible anteriormente "por asuntos de agenda". "Se concretó en función de una charla que yo tuve con él [Orsi] el pasado 25 de agosto sin mucho protocolo", detalló.

Estancia presidencial de Anchorena. Foto: Archivo El País.

Orsi en la ONU y la reunión postergada con los líderes de los partidos

Este encuentro del mandatario con intendentes pertenecientes a distintos partidos políticos se da en la previa de lo que será su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar entre el entre el 22 y el 28 de setiembre. Allí se prevé que el mandatario pronuncie un discurso, al igual que en la pasada Asamblea General que tuvo lugar el 23 de setiembre de 2025.

Días atrás, estaba previsto que se realice en Torre Ejecutiva una reunión de Orsi con los líderes de los partidos Colorado, Nacional, Frente Amplio, Independiente y Cabildo Abierto, encuentro que se postergó.

Fachada de la Torre Ejecutiva, edificio sede del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

La idea original, que fue promovida por Andrés Ojeda, secretario general de los colorados, era que el sistema político, en momentos de alta crispación, diera una imagen de "estabilidad" y "consenso" en la previa de la participación del presidente en la Asamblea General de la ONU.

Orsi llamó a los referentes de los partidos tradicionales y la aceptación fue unánime. Pero el mandatario decidió postergar el encuentro sin fecha y a pedido del presidente de los nacionalistas, Álvaro Delgado.

La conferencia de prensa que el Frente Amplio organizó el pasado lunes 24, donde se denunció que hubo “hechos de apariencia delictiva graves” y "responsabilidades políticas" en el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama generó un profundo malestar entre los blancos. En particular las abundantes referencias al expresidente Luis Lacalle Pou, considerado "el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo", como declaró el senador Nicolás Viera.