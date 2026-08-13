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El País Información Política

Orsi adelantó para este jueves reunión con intendentes para coordinar acciones por El Niño

Se busca dejar en marcha "una coordinación permanente", para atender las condiciones de emergencia que pueda generar el fenómeno climático durante la próxima primavera.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
13/08/2026, 11:19
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Carlos Albisu, Yamandú Orsi, Christian Di Candia.
Carlos Albisu, Yamandú Orsi, Christian Di Candia.
Foto: Hugo Lemos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, adelantó para este jueves 13 a las 12:30 del mediodía, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, la reunión prevista con los integrantes de la Mesa del Congreso de Intendentes, encabezado ahora por el intendente de Florida, Carlos Enciso, que estará acompañado por los intendentes de Canelones, Francisco Legnani, de Salto, Carlos Albisu, y de Rivera, Richard Sander.

Según confirmó Albisu a El País, en ese encuentro estará además el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, con quien pretenden dejar establecida "una coordinación permanente", para atender las condiciones de emergencia que pueda generar el fenómeno de El Niño durante la próxima primavera.

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Foto: Leonardo Mainé

Según indicó Albisu, la intención es que se "tome como ejemplo" el trabajo de coordinación realizado entre la Intendencia de Salto y el Gobierno nacional, para la atención de los daños causados por el temporal del pasado 18 de julio en la ciudad litoraleña.

Tras este encuentro, el intendente salteño mantendría una reunión con las autoridades del Banco República (BROU), para la firma de un fideicomiso por US$ 60 millones para obras y pago de deudas heredadas de la administración anterior del Frente Amplio, endeudamiento que fue aprobado por la Junta Departamental de Salto con 19 votos en 31, ya que el período de pagos será de 20 años.

El proveedor de los recursos será República Afisa, del Banco estatal, y el intendente salteño expresó que aguardaba por ese dinero para poder "empezar a dar vuelta la ciudad", debido a la urgencia que requieren algunas mejoras de infraestructura que ya están planificadas.

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