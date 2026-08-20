El Niño en Uruguay: "Hay que prepararnos para un momento de catástrofe de baja intensidad", advirtió Enciso

Autoridades del Congreso de Intendentes mantuvieron este jueves una reunión con el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, donde se presentaron datos actualizados acerca de la reunión que los jerarcas departamentales mantuvieron días atrás con el presidente Yamandú Orsi en el marco de la preparación gubernamental para hacer frente al fenómeno climático de El Niño.

En una rueda de prensa a la salida del encuentro, Palomeque dijo que "todos los recursos del Estado se están disponiendo para la emergencia". Asimismo, hizo referencia a los dos préstamos contingentes por un total de U$S 750 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para "la asistencia en la emergencia del evento".

"En este momento nosotros ya estamos ejecutando los procesos de compra de equipamiento que en primera instancia, [serán] para la etapa de desplazamientos y etapas iniciales de retorno. Son compras de carácter nacional, que están destinadas a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed)", detalló Palomeque.

Además adelantó que se está trabajando en establecer un segundo centro logístico en el centro del país, así como dos centros de acopios de materiales de asistencia que serán temporales.

El presidente del Sinae, Leandro Palomeque, en conferencia de prensa este jueves. Subrayado

Impacto en los departamentos y cifras de evacuados

Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, sostuvo tras la reunión que "no hay que prever anuncios para los meses siguientes", ya que actualmente hay seis departamentos del país que tienen población que debió ser evacuada.

"En un relevamiento hecho por el Congreso de Intendentes [arrojó] que durante la mañana de hoy hay 1.740 evacuados, 1.600 en Treinta y Tres, donde el intendente [Mario Silvera] vino a plantear esa gran preocupación de dar respuesta", indicó Enciso. En ese sentido, dijo que la situación "no es para los meses siguientes", sino que "es hoy".

Para Enciso se debe "tener claro que el tema ya arrancó" y que las consecuencias del fenómeno están ya están presentes en varios departamentos "pegando y muy fuerte". "Hay que prepararnos para un momento de una catástrofe de baja intensidad", advirtió Enciso.

Carlos Enciso en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Previsiones sobre El Niño en Uruguay

El pasado martes 11, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, realizó una conferencia de prensa posterior a un Consejo de Ministros donde dio detalles sobre las previsiones del gobierno para los próximos meses por el fenómeno de El Niño.

Allí, Sánchez consideró que se trata de "un fenómeno climático fuerte". "El gobierno ha logrado establecer créditos contingentes con organismos internacionales por un monto de U$S 750 millones para atender la situación de desastres naturales que puedan ser ocasionados por la ocurrencia del niño", adelantó.

De ese crédito, U$S 300 millones están asignados para este año y U$S 450 millones para el 2027. "Es para hacer frente a un evento que cuando uno mira las previsiones que tenemos en el país, y los datos que tenemos de otros eventos similares, estimamos la posibilidad de que tengamos un total de 25.000 personas desplazadas, más de 5.000 evacuadas y con precipitaciones que podrían llegar hasta los 500 milímetros cada 30 días", advirtió Sánchez.