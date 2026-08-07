“¿Te confundió la alerta roja?”: Inumet explica por qué emitió una advertencia diferente a la de Sinae

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) respondió este viernes a quienes se preguntaron por qué el jueves por la noche hubo una alerta roja del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), si el instituto tenía activa una advertencia naranja. "Advertencia meteorológica y alerta no son lo mismo. aunque estén relacionadas, cumplen funciones diferentes", aseguró Inumet.

"Inumet emite advertencias meteorológicas: amarilla, naranja y roja. Evalúa el fenómeno meteorológico y su intensidad para determinar el color", detalló el instituto.

En cambio, Sinae "puede declarar una alerta para preparar la respuesta institucional y proteger a la población, Utiliza la información técnica y realiza una evaluación integral del riesgo y su impacto".

Alerta de Inumet y alerta de Sinae Foto: X/Inumet

¿Puede regir una alerta roja de Sinae y una advertencia de Inumet de otro color?

La respuesta es sí, puede haber una alerta roja del Sinae aunque la advertencia de Inumet sea de otro color. "La decisión no depende únicamente del color de la advertencia meteorológica", explicó el instituto.

En el caso del temporal ocurrido en la noche de este jueves y la madrugada del viernes, "con la información técnica disponible y la evaluación del riesgo, el Sinae resolvió declarar una alerta roja para las zonas que consideró necesarias", mientras Inumet mantuvo la advertencia naranja.

❗️La advertencia meteorológica de INUMET y la alerta del @sinae_oficial no son lo mismo.

En este carrusel te explicamos cómo funciona la coordinación entre ambos organismos y por qué puede existir una alerta roja del Sinae aun cuando la advertencia de INUMET sea naranja, según… pic.twitter.com/Rc802TKWfi — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 7, 2026

Orsi valora “respuestas rápidas” ante el ciclón extratropical

El presidente Yamandú Orsi realizó un balance tras el paso del ciclón extratropical y convocó para este viernes una reunión con ministros y autoridades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para coordinar medidas de preparación ante el fenómeno del Niño. La emergencia meteorológica dejó un fallecido por descarga eléctrica en el interior, además de destrozos en viviendas, caídas de árboles y cortes en el suministro de energía eléctrica en diversas zonas.

El mandatario valoró las "respuestas rápidas", tanto desde las intendencias como del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, aunque remarcó la necesidad de instrumentar soluciones ante los "problemas serios en viviendas".

Árbol caído en El Prado tras el paso de un ciclón extratropical Foto: Leonardo Mainé

"Debemos hoy reconocer que, más allá de un compatriota que tuvo la desgracia de una descarga por un rayo y que murió en el interior, no hemos tenido que lamentar más víctimas", señaló Orsi en conferencia de prensa, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de extremar precauciones en la vía pública por el riesgo de cables tendidos en el suelo.

Por su parte, el titular del Sinae, Leandro Palomeque, detalló que el momento de mayor impacto del temporal se registró hacia las 23:00 horas del jueves, con una penetración territorial mayor a la prevista. Los departamentos más afectados fueron Maldonado, Rocha y Canelones, registrándose también consecuencias severas en Cerro Largo y Treinta y Tres.

Preparación para El Niño

"En el día de hoy está prevista una reunión para prepararnos para el fenómeno del Niño, que no es esto. Vendrá después. Lo complejo va a empezar a partir de setiembre", agregó el presidente de la República. El mandatario recordó que días atrás estuvo en la asunción presidencial de Keiko Fujimori en Perú y su par dijo que "el primer objetivo de su gobierno era enfrentar el fenómeno del Niño", por lo que entiende "que es un problema regional" que "nos golpea muy fuerte".

"A medida que pasan los años hemos ido aceitando los mecanismos, esto va a implicar conversar mucho sobre los recursos. Es un tema de agenda importante", remarcó.