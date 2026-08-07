Orsi valora “respuestas rápidas” ante el ciclón extratropical y reúne al gobierno para prepararse para El Niño

El presidente Yamandú Orsi realizó un balance tras el paso del ciclón extratropical y convocó para este viernes una reunión con ministros y autoridades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para coordinar medidas de preparación ante el fenómeno del Niño. La emergencia meteorológica dejó un fallecido por descarga eléctrica en el interior, además de destrozos en viviendas, caídas de árboles y cortes en el suministro de energía eléctrica en diversas zonas.

El mandatario valoró las "respuestas rápidas", tanto desde las intendencias como del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, aunque remarcó la necesidad de instrumentar soluciones ante los "problemas serios en viviendas".

"Debemos hoy reconocer que, más allá de un compatriota que tuvo la desgracia de una descarga por un rayo y que murió en el interior, no hemos tenido que lamentar más víctimas", señaló Orsi en conferencia de prensa, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de extremar precauciones en la vía pública por el riesgo de cables tendidos en el suelo.

Árbol caído en El Prado tras el paso de un ciclón extratropical Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, el titular del Sinae, Leandro Palomeque, detalló que el momento de mayor impacto del temporal se registró hacia las 23:00 horas del jueves, con una penetración territorial mayor a la prevista. Los departamentos más afectados fueron Maldonado, Rocha y Canelones, registrándose también consecuencias severas en Cerro Largo y Treinta y Tres.

Preparación para El Niño

"En el día de hoy está prevista una reunión para prepararnos para el fenómeno del Niño, que no es esto. Vendrá después. Lo complejo va a empezar a partir de setiembre", agregó el presidente de la República. El mandatario recordó que días atrás estuvo en la asunción presidencial de Keiko Fujimori en Perú y su par dijo que "el primer objetivo de su gobierno era enfrentar el fenómeno del Niño", por lo que entiende "que es un problema regional" que "nos golpea muy fuerte".

"A medida que pasan los años hemos ido aceitando los mecanismos, esto va a implicar conversar mucho sobre los recursos. Es un tema de agenda importante", remarcó.

Árbol caído tras el temporal en Maldonado Foto: Ricardo Figueredo

Un muerto, miles de personas sin luz, árboles caídos y techos volados

Al menos una persona murió alcanzada por un rayo y miles de clientes de UTE amanecieron sin energía eléctrica en su casa. Además, hubo una serie de destrozos: cayeron árboles y volaron techos. Todo esto como consecuencia de un frente frío que trajo fuertes lluvias y tormentas y luego un ciclón extratropical que dejó intensas rachas de viento, lo que provocó que el gobierno emitiera una alerta roja.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió durante el jueves una serie de alertas naranjas y amarillas primero por tormentas y luego por fuertes vientos. En la mañana de este viernes persistía únicamente una alerta amarilla por viento en toda la zona costera desde Montevideo hasta el Chuy, pero luego cesó.

La alerta roja del Poder Ejecutivo rigió entre las 21:00 y las 4:00 en la franja costera desde el arroyo Pando, en Canelones, hasta la localidad de Aguas Dulces, en Rocha. Esto dispuso la activación de la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) pero también implicó la "limitación de la movilidad". Los organismos del Estado suspendieron toda actividad —excepto las necesarias para hacer frente al temporal— y se exhortó al sector privado a hacer lo mismo.

Se reportó el fallecimiento de un hombre de 57 años en Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo, tras ser alcanzado por un rayo.

El Estadio Municipal Arquitecto Antonio Ubilla, ubicado en la ciudad de Melo, sufrió la caía de gran parte de su muro perimetral.

Bomberos informó que hizo un total de 146 intervenciones en todo el país hasta las 7:00 de la mañana de este viernes: 106 en el interior y 40 en Montevideo y el área metropolitana.

A la mañana las cuadrillas volvieron a las calles para atender reportes de árboles caídos, por lo que la cifra de intervenciones irá incrementándose. También hubo evacuados que "retornarán a su hogar una vez que la situación climática lo amerite".

En todo el país, según cifras de UTE, 41.091 clientes amanecieron con el servicio de energía eléctrica cortado por el temporal. Maldonado, Rocha y Cerro Largo son los departamentos más afectados, con más del 10% de la población sin luz.