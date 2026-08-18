"Dejando todo en la cancha": exintendente Pablo Caram fue designado como director del Cecoed de Artigas

El exintendente de Artigas, Pablo Caram, fue designado como director del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed). El dirigente —que había renunciado al Partido Nacional—ejerció funciones en la comuna norteña desde 2015 hasta 2024, año en el que dio un paso al costado tras la condena por irregularidades en el pago de horas extra que se constataron en la comuna.

En declaraciones al medio artiguense Clic Regional, Caram manifestó este martes conocer los pormenores de su nueva tarea dada su experiencia como jefe departamental. "En la época que fui intendente siempre estábamos al tanto, tuvimos en 2015 inundaciones importantes, estábamos permanentemente monitoreando la situación", detalló. Asimismo, agradeció al actual intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, por "la confianza".

En cuanto a las fuertes lluvias previstas como consecuencias del fenómeno "El Niño", Caram dijo que se avecinan "meses complicados". "Lo han dicho el presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez; los informes meteorológicos no son nada alentadores, y es un trabajo que lo vamos a hacer de la mejor manera posible dejando todo en la cancha", subrayó.

Pablo Caram, exintendente de Artigas. Foto: Archivo El País.

Caram adelantó que este próximo jueves mantendrá un encuentro con todos los integrantes del Cecoed departamental. "Vamos a trabajar en forma coordinada preparándonos para estos eventos que van a ser muy difíciles", acotó. Además, aclaró que el cargo para el que fue designado es de confianza.

Por otro lado, el exjefe departamental descartó un regreso a la política. "No hay forma de volver, esto es una forma de tratar de aportar conocimiento, y yo sé que tengo capacidad de trabajo, dedicación y esfuerzo", sostuvo. En relación a El Niño, dijo que "ojalá", los pronósticos "no sean tan trágicos".

"En todas las crecientes en las que anduve, la situación de la gente da pena, hay que tener un corazón de roble, pero lo importante es cumplir con la gente", subrayó.

Pablo Caram, exintendente de Artigas Foto: Darwin Borrelli/El País.

Consultado por El País, Caram dijo que su designación "se venía hablando" en la agrupación del Partido Nacional "Artigas Adelante". "Tengo experiencia, en 2015 tuvimos la crecida más grande de la historia de Artigas, conocemos el Cecoed, está integrado por varias fuerzas de gobierno", acotó.

"Tenemos muy buena relación, a mí me gusta trabajar, andar en la vuelta, y me sentí con confianza", añadió. Asimismo, reiteró que es un cargo de confianza designado por Soravilla. Consultado sobre si este nombramiento configura como un regreso a la política, Caram dijo que eso "se va a ver después". "Es trabajar por la gente, que es lo que me gusta", sostuvo.

La condena judicial y la renuncia a la Intendencia de Artigas

Caram había sido condenado por la jueza Carolina Olivera, por la omisión de denunciar penalmente un delito vinculado al cobro de horas extras en la intendencia de Artigas. Se le impuso una pena de 14 meses de prisión que se sustituyó por libertad a prueba, debiendo cumplir con 4 meses de tareas comunitarias.

El 21 de julio de 2024, Caram renunció a la Intendencia de Artigas, dejando su lugar a Elita Volpi. Dos días más tarde renunció al Partido Nacional. La decisión de Caram fue tomada luego de que el excandidato a presidente por el Partido Nacional, Álvaro Delgado lo llamara para pedirle que renunciara.