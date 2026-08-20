Crecidas en Cerro Largo y Treinta y Tres dejan más de 1.600 desplazados y casi 200 evacuados

Varias personas debieron ser desplazadas de sus hogares en Treinta y Tres y Cerro Largo luego de que las fuertes lluvias de las últimas horas provocaran crecidas en esos departamentos.

De acuerdo a un reporte de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, se registraron 71 personas evacuadas repartidas entre Melo y Río Branco. De ese total, 43 son menores de edad.

En cuanto a Treinta y Tres, la Jefatura de Policía de ese departamento informó que este jueves hubo 176 personas evacuadas. El intendente, Mario Silvera, dijo este jueves en Arriba Gente (Canal 10), dijo que hay más de 1.600 personas desplazadas y 100 evacuados hasta el momento.

El jerarca detalló que estas personas se encuentran actualmente en el gimnasio municipal del departamento y en el estadio municipal de Treinta y Tres. "Es una creciente que ha tenido un impacto muy significativo en nuestra ciudad", sostuvo.

Las crecidas, detalló Silvera, se deben tanto a las lluvias que han caído sobre Treinta y Tres, así como al agua proveniente de la cuenca alta del río Olimar.

El jerarca departamental, que participó este miércoles de una reunión que tuvo el Congreso de Intendentes con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), dijo que el departamento ya se encuentra bajo los efectos del fenómeno El Niño. "Estamos todas las instituciones en el territorio trabajando y coordinando las 24 horas", indicó.

El Olimar Foto: Archivo El País.

Pasos cortados en Treinta y Tres

Este miércoles, la Jefatura de Policía de Treinta y Tres actualizó un registro de pasos y rutas cortadas.

- El Rano.

- Los Corrales en Ruta 91.

- Ruta 17 a la altura del Km 328.

- Ruta N°18, Km 369 (Tacuari).

- Tramo viejo Ruta 18 (acceso a Vergara).

- Camino al "Tigre".

- "Zapata" y "Arrozal 33".

- Ruta 98.

- Camino del medio.

- Paso Victoria.

- Interconexión.

- Yatay.

- Ruta 19 Palo a Pique.

- El Rubio.

- Puente Victor Lima.

- Ruta 19 rumbo a Passano.

- Calzada de Barrios.

- Camino a Maria Albina.

- Camino del Sarandi.

- Los Molles.

- Paso del Coto.

- Paso Ramón Saravia.

- Paso Mamerta.

- Los Membrillos.

Reunión entre el Sinae y Congreso de Intendentes por El Niño

Autoridades del Congreso de Intendentes mantuvieron este jueves una reunión con el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, donde se presentaron datos actualizados acerca de la reunión que los jerarcas departamentales mantuvieron días atrás con el presidente Yamandú Orsi en el marco de la preparación gubernamental para hacer frente al fenómeno climático de El Niño.

En una rueda de prensa a la salida del encuentro, Palomeque dijo que "todos los recursos del Estado se están disponiendo para la emergencia". Asimismo, hizo referencia a los dos préstamos contingentes por un total de U$S 750 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para "la asistencia en la emergencia del evento".

El presidente del Sinae, Leandro Palomeque, en conferencia de prensa este jueves. Subrayado

"En este momento nosotros ya estamos ejecutando los procesos de compra de equipamiento que en primera instancia, [serán] para la etapa de desplazamientos y etapas iniciales de retorno. Son compras de carácter nacional, que están destinadas a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed)", detalló Palomeque.

Además adelantó que se está trabajando en establecer un segundo centro logístico en el centro del país, así como dos centros de acopios de materiales de asistencia que serán temporales.