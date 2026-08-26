Acusaciones a Lacalle Pou por caso Cardama llevó al Partido Nacional a bajarse de reunión con Yamandú Orsi

Mientras todos los dirigentes del Frente Amplio estaban concentrados este 25 de agosto en las recorridas por los comités de base, donde muchos de ellos expusieron sobre la marcha del gobierno y respondieron las inquietudes de la militancia, los de la coalición republicana, sobre todo aquellos de la primera línea de los partidos Nacional, Colorado e Independiente pasaron gran parte de este martes en llamadas telefónicas, todas dedicadas a terminar de definir qué hacer con la reunión que ya estaba pactada con el presidente Yamandú Orsi para este jueves.

La idea original, que fue promovida por Andrés Ojeda, secretario general de los colorados —tal como reconoció ayer el propio Orsi—, era que el sistema político, en momentos de alta crispación, diera una imagen de "estabilidad" y "consenso" en la previa de su participación en la Asamblea General de la ONU que se desarrollará a fines de setiembre, instancia en la que además la delegación uruguaya suele tener importantes instancias bilaterales con otros jefes de Estado y con empresarios o potenciales inversores.

Con eso en mente, Orsi llamó a los referentes de los partidos tradicionales, al de su fuerza política, Fernando Pereira, y al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Y la aceptación fue unánime.

Pero todo terminó por complicarse en las últimas horas, cuando el mandatario decidió postergar el encuentro, sin fecha, y a pedido del presidente de los nacionalistas, Álvaro Delgado, tal como informó este martes El Observador y confirmó El País con fuentes oficiales.

La razón es simple: la conferencia de prensa que el Frente Amplio organizó este lunes, donde se denunció que hubo “hechos de apariencia delictiva graves” y "responsabilidades políticas" en el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama generó un profundo malestar entre los blancos. En particular las abundantes referencias al expresidente ∫, considerado "el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo", como declaró el senador Nicolás Viera.

Un tuit del senador Javier García, al mediodía de ayer, resumió elocuentemente el sentir de este partido: "De mañana agravian, atacan y acusan y de tarde Orsi invita a diálogo de 'alto nivel'. Parece un chiste. Te insulto y atacó y al día siguiente me saco una foto sonriendo para las redes. Diálogo siempre, pero bajo insultos y ataques, no. Respetar para ser respetado. Si no, es falso todo. Así no.", escribió el exministro de Defensa.

"Fueron epítetos muy fuertes y produjo un muy mal clima", dijo a El País, por su parte, un referente nacionalista de primera línea.

El mismo día que el presidente del FA y su bancada hacen un furibundo ataque a LP y a nuestro gobierno y lo responsabilizan por fraude, Orsi informa que invitará a los partidos a reunirse a su despacho el jueves para hablar de su discurso en ONU. Quedó al descubierto por… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 25, 2026

Tras varias ideas y vueltas entre blancos, y en la interna de la coalición republicana —donde no hubo acuerdo e incluso molestias con la forma de proceder del Partido Nacional—, Delgado llamó a Orsi para trasladarle que "en las actuales circunstancias" no estaban dadas las condiciones como para tener esta reunión, y que había que buscar la forma que habilitara "que este encuentro se diera en otro momento", dijeron fuentes al tanto de esa conversación.

Lo que debe definirse de aquí al jueves es si Ojeda, asistirá igual al encuentro con Orsi, ya que al haber sido él el promotor de la iniciativa manifestó a sus colegas que eso le generaba cierto compromiso institucional. En este momento, señalaron a El País desde su entorno, "evalúa" esa posibilidad, pero no lo tiene definido.

Por parte del Partido Independiente, la posición que promovió Pablo Mieres en los intercambios internos era que no veía conveniente eliminar la instancia, pero sí suspenderla para más adelante.

"Javier García tiene razón", escribió el diputado independiente Gerardo Sotelo, también en X, este martes. "Yamandú Orsi tiene que decidir entre comportarse como un presidente republicano, y acordar una política de Estado en materia internacional, o derrapar hacia el chavismo, al que lo empujan Alejandro Sánchez, y Jorge Díaz con su infame y ruinosa 'Operación Cardama'".

Guido Manini Ríos, en tanto, sí tiene resuelto reunirse con Orsi en la fecha estipulada, dijo el exsenador a El País.